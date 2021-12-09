Настроимся на Маяк: у украинцев – снова свой интерес в дерби Генуи

Нет, мы уж никак не чужие на празднике генуэзского футбола! Наш соотечественник Андрей Шевченко недавно возглавил «Дженоа», и украинские болельщики будут наблюдать за очередным «Дерби Маяка» не как сторонние лица, а с заинтересованностью в результате.

Когда-то другой наш соотечественник Алексей Михайличенко написал первую главу участия украинцев в Derbi della Lanterna. Ныне Андрей Шевченко пишет главу вторую.

Друг против друга: пусть меньше, но актуальнее

Общая статистика генуэзского дерби – в пользу «Дории», она побеждала земляков на добрых полтора десятка чаще. Впрочем, по поводу общей титулованности «Сампе» трудно конкурировать с «грифонами», ведь «россо-блу» целых девять (!) раз достигали чемпионской вершины (больше – только три признанных гранда: «Юве», «Милан» и «Интер»), в то же время «Сампдория» лишь однажды была лучшей на Апеннинах. Однако чемпионские достижения «дженоани» датированы далеким временем, в последний раз они достигали такой вершины в 1924 г. – вскоре можно будет отметить 100-летие того успеха!

«Сампдория» – клуб значительно более молодой, и своего пика достиг на сломе общественно-политических эпох в наших широтах – в 1991 г., когда и добыл свое единственное скудетто (правда, в чемпионском сезоне победить земляков из «Дории» не получилось: нулевая ничья и проигрыш 1:2). Как раз тогда из-за бывшего Железного занавеса потянулась на Запад цепочка умелых футболистов, а к успеху «Сампдории» имел отношение и Алексей Михайличенко. И украинцы, пусть и заочно (трансляции зарубежных чемпионатов тогда в наших широтах – это было что-то фантастическое), но поддерживали «сампдориани». Еще в одной титульной номинации нынешний клуб Андрея Шевченко превосходит соседей: «дженоани» имеют 6 первых мест в серии В, в то же время «блучеркьяти» лишь 2. Но не уверен, что это является каким-то особым поводом для гордости.

В «золотой» период «Сампдория» смогла выиграть 4 кубка и один Суперкубок Италии, завоевать Кубок Кубков, достичь финала Кубка чемпионов. «Дженоа» в кубковой номинации может похвалиться разве что национальным кубком, добытым еще в далеких теперь 1930-х гг. На международной арене «дженоани» не блистали.

Интересно, что 29 раз финишировала выше земляков «Сампа», в то же время лишь 16 раз опережали вечных противников «грифоны». Привлекает внимание и такой факт: из добрых двух десятков автоголов в матчах между земляками всего дважды краснели из-за «самострелов» «блучеркьяти». В других случаях это была прерогатива «грифонов».

Личности: от «Бизона» до «Волка»

Немаловажную роль в генуэзских дерби всегда играли яркие личности. Так, единственным автором хет-трика в таких матчах является аргентинец Диего Милито (по прозвищу «Рэмбо», или «Волк»), защищавший цвета «Дженоа». А вообще лучшим бомбардиром этих дерби является Джузеппе Бальдини, на счету которого 6 точных выстрелов в этих играх. Примечательно, что забивал он эти голы, защищая цвета… трех клубов: «Андреа Дории» (предтечи «Сампдории»), «Дженоа» и, собственно, «Сампдории». Если же не учитывать голы за «Андреа Дорию», то у Бальдини 5 мячей в главных матчах города, столько же раз отличился в таких играх и Адриано Бассетто – нападающий «Сампдории» второй половины 1940-х – начала 1950-х гг.

Отмечу, что, кроме Бальдини, в футболках разных клубов забивали в генуэзском дерби Паоло Баризон (носил прозвище «Бизон») и Эдвин Фирмани (этого уроженца Южной Африки все звали Эдди). Первый отличался соответственно дважды за три года в футболке «Дженоа» и однажды за два года в футболке «Сампдории»; а между двумя генуэзскими клубами в карьере Паоло был «Милан». А второй забивал по одному голу в дерби за каждый из двух клубов; у него между двумя генуэзскими клубами в карьере был «Интер». Эдди знаменит тем, что тренировал «Нью-Йорк Космос», когда за него играли Пеле, Беккенбауэр, Киналья.

Интересно, что четыре тренера находились в разные годы по обе стороны генуэзских баррикад. Из наших современников это Луиджи Дельнери и Делио Росси.

Уж чересчур проникались дербийными страстями «дженоани» Никола Карикола и Давиде Никола, за что по два раза получали от судей красные карточки в «Дерби Маяка».

Комик, бард и президент: чем живут генуэзские трибуны?

После создания в 1946 г. «Сампдории» («Дженоа» на целых 53 года старше земляков) дерби приобрело современный вид. И в первом матче между «Дженоа» и «Сампдорией» среди 45 000 зрителей присутствовал и тогдашний президент Италии Энрико ди Никола. Он решил посетить исторический футбольный поединок накануне своего 69-летия.

Горячим поклонником «Сампдории», причем со дня основания клуба был знаменитый комический актер и политик Паоло Вилладжо (в его творческом багаже – «Фантоцци», «Синьор Робинзон», «Бонни и Клайд по-итальянски», «Голоса Луны» – последний фильм Федерико Феллини). Он – коренной генуэзец, учился в лицее «Андреа Дория». Правда, если правильно припоминаю, его герой в фильме «Синьор Робинзон» скучает совсем по другому дерби, никак не генуэзскому. Но на чемпионском матче 1991 г. Вилладжо был и радовался вместе с тифози «блучеркьяти». Свои симпатии «Сампе» отдают и актеры Коррадо Тедески, Вальтер Нудо, Энрика Бонаккорти, спортивная тележурналистка Микаэла Калканьо. Преданным болельщиком «Сампдории» был и знаменитый велогонщик Фаусто Коппи.

Известный журналист (писал для La Gazzetta dello Sport, Guerin Sportivo, Il Giorno, Il Giornale, La Repubblica, ввел в обиход термин «либеро»), воистину знаковая фигура в европейской футбольной прессе Джанни Брера болел за «Дженоа» и никогда не скрывал своих чувств, называя себя в этом плане «традиционалистом». Поддерживал «Дженоа» актер и режиссер Витторио Гассман, а также друг детства комика Вилладжо, известный итальянский бард Фабрицио де Андре, или Фабер.

Кроме известных личностей, за генуэзские команды горячо болеют и местные ультрас. Что примечательно, особой вражды между ними нет, все на уровне подтруниваний друг над другом – поводов-то хватает. Социальная разница? Исторически сложилось так, что «Дженоа» поддерживали те, кто проживает в центре Генуи, или Надменной, как называют этот город итальянцы. В то же время «Дории» отдавали свои симпатии жители окраин и пригородов. Наибольшая фан-группа «Сампдории» – Ultras Tito Cucchiaroni, названная в честь аргентинского левого вингера, который в свое время играл за «Сампдорию». Она была создана в 1969 г. и принадлежит к когорте старейших болельщицких формирований на Апеннинах. Бережно храню в домашней коллекции шарфик этой группировки, который мне прислала еще в 1990-х гг. болельщица «Дории». Ultras Tito Cucchiaroni – аполитичная группа, а вот другая группировка, поддерживающая «Самп», – Rude Boys Sampdoria – исповедует левые идеи. Другие заметные объединения фанов «Сампы»: Fedelissimi 1961, Fieri Fossato, San Fruttuoso 1987, Valsecca Group 1991, Palati Fini, Irish Clan, Struppa 86, Hells Angels, i Gunners, i Bulldog, Ultras Girls, Herberts, Cani Sciolti, Riviera Blucerchiata, Sgreuzzi, Belli e Gonfi, Hawks. Примечательно, что фаны «Сампы» расшифровывают само слово «ультрас» так: Uniti Legneremo Tutti i Rossoblu A Sangue, на русском это значит: «Будем бить всех красно-синих до крови». Но это больше бравада, чем реальная угроза.

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Фан-клубов «Дженоа» за пределами Италии немало. Есть они в Аргентине, Нидерландах, Японии, Канаде, США, Испании, даже в Исландии. Крупнейшая именно генуэзская ультрас-группа – Fossa dei Grifoni («Логово грифонов»). Она была основана в 1973 г. Через 20 лет ее дело продолжила группа Ottavio Barbieri. Другие известные объединения фанов «Дженоа» – Ragazzi Certosa (эта парни всегда в фирменных майках с названием группировки и изображением стилизованного грифона, стоит, кстати, это одеяние 18 евро) и 7 Settembre.

Спор голосовых связок протекает с переменным успехом. Как правило, что естественно, побеждают болельщики той команды, которая является хозяином поля в дерби.

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Оба генуэзских клуба ныне переживают непростые времена. Президент «Сампдории» эксцентричный Массимо Ферреро недавно был арестован (война баннеров по этому поводу намечается ожесточенная; а этот уроженец Рима когда-то прославился фразой: «У меня сердце «блучеркьято», а голова «джалло-росса»», отвечая на вопрос о своих симпатиях к «Роме»). После его ареста в клубе объявили об отставке Ферреро. В то же время «Дженоа» под руководством нашего соотечественника пока что не может поразить ворота соперников, а по воротам «Юве» в недавнем матче вообще даже не попыталась пробить. Тем не менее, за победу над принципиальным соперником тифози способны простить все. В первой игре с Шевченко во главе минуте приблизительно на 5-й фанатский хор начал скандировать: «Ше-ва, Ше-ва!» Правда, в дальнейшем к этой тематике фан-трибуна «Дженоа» не обращалась. «Дерби Маяка» – неплохой повод для этого, не так ли?

Алексей РЫЖКОВ