Малиновский вышел на второй тайм против Вильярреала при счете 0:2

9 декабря в 20:00 по Киеву начался матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Аталанта» и «Вильярреал».



Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский появился на поле после перерыва при счете 0:2.



На 51-й минуте бергамаски пропустили третий гол, встреча продолжется.



Матч был перенесен с 8 на 9 декабря из-за сильного снегопада. Победитель встречи выйдет в 1/8 финала, испанский клуб устраивает ничья.