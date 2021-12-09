Малиновский вышел на второй тайм против Вильярреала при счете 0:2

Сможет ли Руслан хоть как-то помочь команде?

  • 09.12.2021 21:18
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Малиновский вышел на второй тайм против Вильярреала при счете 0:2
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

9 декабря в 20:00 по Киеву начался матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Аталанта» и «Вильярреал».
 
Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский появился на поле после перерыва при счете 0:2.
 
На 51-й минуте бергамаски пропустили третий гол, встреча продолжется.
 
Матч был перенесен с 8 на 9 декабря из-за сильного снегопада. Победитель встречи выйдет в 1/8 финала, испанский клуб устраивает ничья.

Источник — Sport.ua

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