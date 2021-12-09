ВИДЕО. Куда пробил Вернидуб? Заря пропустила курьезный автогол

«Заря» принимает «Буде-Глимт» в Запорожье в матче Лиги конференций

  • 09.12.2021 21:26
  • 6179 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Куда пробил Вернидуб? Заря пропустила курьезный автогол
© ФК Заря Луганск. Виталий Вернидуб

9 декабря в 19:45 в Запорожье проходит матч 6-го тура Лиги конференций, в котором играют «Заря» и «Буде-Глимт». 

На 68-й минуте Виталий Вернидуб пробил по своим воротам, и «Заря» пропустила курьезный автогол.

ГОЛ! 1:1. Виталий Вернидуб, 68 мин (автогол).

Источник — Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Henriklarsson11
    Henriklarsson11, 09.12.2021 21:36
    +4
    Руслан Улич, 09.12.2021 21:32
    До батька в Шериф одна надія та вмирає на Євровесну
    яка весна? навіть якщо виграють залишаться третіми у групі
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    pol-55
    pol-55, 09.12.2021 22:31
    0
    Подібний *глупий* гол організував захисник Легії.
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    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 09.12.2021 22:01
    0
    Вот это я понимаю,человек с любой позиции умеет забиать,осталось только научится определять где свои,а где чужие ворота.😆
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    Nikas
    online
    Nikas, 09.12.2021 21:39
    0
    Отдайте Вернидуба папе он говорил ищет игроков украинцев ну не тянет от уровень даже Зори это было видно ещё с Рапидом
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    Руслан Улич
    Руслан Улич, 09.12.2021 21:32
    -1
    До батька в Шериф одна надія та вмирає на Євровесну
    Ссылка
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