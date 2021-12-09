ВИДЕО. Куда пробил Вернидуб? Заря пропустила курьезный автогол

9 декабря в 19:45 в Запорожье проходит матч 6-го тура Лиги конференций, в котором играют «Заря» и «Буде-Глимт».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 68-й минуте Виталий Вернидуб пробил по своим воротам, и «Заря» пропустила курьезный автогол.
ГОЛ! 1:1. Виталий Вернидуб, 68 мин (автогол).
Источник — Sport.ua
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