Костюк и Калинина заявились на турнир в Мельбурне

Марта и Ангелина начнут новый сезон сразу же после Нового года

  • 09.12.2021 20:47
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Костюк и Калинина заявились на турнир в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина попали в заявку основной сетки турниров WTA 250 в Мельбурне, которые пройдут 4-9 января.
 
Как и в прошлом году, турниры будут называться Gippsland Trophy и Yarra Valley Classic.
 
Разделение по турнирам произойдет позже по жеребьевке.
 
Отметим, что в эту неделю Элина Свитолина выступит на более крупных соревнованиях в Аделаиде.

Источник — Twitter

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