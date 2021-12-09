Костюк и Калинина заявились на турнир в Мельбурне

Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина попали в заявку основной сетки турниров WTA 250 в Мельбурне, которые пройдут 4-9 января.



Как и в прошлом году, турниры будут называться Gippsland Trophy и Yarra Valley Classic.



Разделение по турнирам произойдет позже по жеребьевке.



Отметим, что в эту неделю Элина Свитолина выступит на более крупных соревнованиях в Аделаиде.