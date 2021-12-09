Стало известно, на каком турнире Свитолина стартует в новом сезоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на соревнования WTA 500 в Аделаиде, которые пройдут с 3 по 9 января.
Украинская теннисистка попала в солидную компанию. Из топ-10 на этом турнире выступит сразу девять теннисисток (кроме Анетт Контавейт).
Отметим, что Свитолина завершила минувший сезон на 15-й строчке мирового рейтинга.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.