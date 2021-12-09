Стало известно, на каком турнире Свитолина стартует в новом сезоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на соревнования WTA 500 в Аделаиде, которые пройдут с 3 по 9 января.



Украинская теннисистка попала в солидную компанию. Из топ-10 на этом турнире выступит сразу девять теннисисток (кроме Анетт Контавейт).



Отметим, что Свитолина завершила минувший сезон на 15-й строчке мирового рейтинга.