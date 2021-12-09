Малиновский заявлен в резерве на матч Аталанты против Вильярреала

9 декабря в 20:00 пройдет перенесенный матч 6-го тура Лиги чемпионов

  • 09.12.2021 19:50
  • 691 просмотр
  • 1 комментарий
Малиновский заявлен в резерве на матч Аталанты против Вильярреала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

9 декабря в 20:00 состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Аталанта» и «Вильярреал».

Матч был перенесен с 8 на 9 декабря из-за сильного снегопада. Победитель встречи выйдет в 1/8 финала, испанский клуб устраивает ничья.

Турнирная таблица группы F Лиги чемпионов

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Малиновский заявлен в резерве на матч Аталанты против Вильярреала

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas77
    adidas77, 09.12.2021 20:16
    +2
    Какого хрена лучший игрок команды опять на лавке???
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