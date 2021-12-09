9 декабря в 20:00 состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Аталанта» и «Вильярреал».

Матч был перенесен с 8 на 9 декабря из-за сильного снегопада. Победитель встречи выйдет в 1/8 финала, испанский клуб устраивает ничья.

Турнирная таблица группы F Лиги чемпионов

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Малиновский заявлен в резерве на матч Аталанты против Вильярреала