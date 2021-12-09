СЕЛЕЗНЕВ: «Трансгендеров не бью, но за каждое свое слово я отвечу»

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал ситуацию с угрозами ведущему «ТаТоТаке» Андрею Сенькиву.
– Поедете к Сенькиву в студию и будете разбираться?
– Я трансгендеров не бью. Куда я буду ехать. Это были эмоции. Я не имел права говорить на камеру матом, потому что на меня смотрят дети, которые равняются на кого-то.
– Еще есть комитет этики и честной игры, от которого тоже может прилететь.
– А я нечестно играю?
– Вы обзывали Сенькива и угрожали ему.
– Он сам себя обозвал, сказал, что он трансгендер. Не я его обзывал.
Он дает неправдивую информацию. Его набрала команда во главе с тренером и мной. Он говорит: «Я так думаю». Почему ты имеешь право писать вранье, если ты считаешь себя журналистом? Получается, ты врун.
– Может, ему кто-то из клуба слил эту информацию.
– Никто ничего не сливал. Если бы было что сливать, то слили бы. Но он просто придумал это.
За каждое свое слово я отвечу. Полиция – без вопросов. То, что говорит Гончаренко, мне до сраки, до самой дупы. Н###я себе, великий депутат. Одессит будет говорить, чтобы меня на контроль взяли. Да пусть возьмут, я не против. За что брать? За справедливость? Если это правда, в чем проблема? Я ни за что переживать не буду. Если я прав, то я прав.
– Так на кого вы кричали на том видео?
– Я ничего не буду говорить.
– А какой тренер Леонов: мягкий или злой?
– Хороший, очень хороший. Хороший мужик.
– Он справляется с футболистами в раздевалке, контролирует ее?
– Конечно. Я не понимаю, почему каждый день говорят вранье. Это чистый бред. Я только из-за этого и разозлился. Я могу извиниться только за слова, которые я сказал матом. А по-человечески я от своих слов не отрекаюсь. И никогда не отрекусь. То, что я сказал, я считаю это правильным. Если человек врун, то он врун. Мне жалко родителей, которые его воспитали.
– Еще он говорил, что вы любите погулять и выпить. Тоже вранье?
– А он со мной сидел? Если ты сидишь со мной, тогда можешь что-то сказать. А кто такой Сенькив? Он не журналист, он просто берет и врет. Он не знает ситуации, зачем врать?
ВИДЕО. Да я тебе таких лещей надаю! Селезнев с матами угрожал журналисту
Источник — Трибуна
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Этот неадекват уже всех достал и позорит украинский футбол!
Ещё и дело можно завести, за угрозы!
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То есть он же где-то кушал, отдыхал, обедал, ужинал. Пусть покажет чеки и платежи из ресторанов Ужгорода (чеки думаю есть в ресторанах с описанием того, что кушал и пил клиент Селезнев). Если он не употреблял алкоголя, то рестораны смогут это подтвердить + возможно есть видео запись с камер наблюдения?
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Если Селезнев такой порядочный человек (как он декларирует) и дисциплинированный спортсмен, который не нарушает режим и не употребляет алкоголь, то ждем почасовую раскладку времяпровождения Селезнева (которую он сам добровольно озвучит спортивной общественности) в Ужгороде до и после тренировок с Минаем за ноябрь-декабрь. Ужгород город маленький, там в принципе все у всех на виду.
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