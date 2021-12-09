СЕЛЕЗНЕВ: «Трансгендеров не бью, но за каждое свое слово я отвечу»

Нападающий «Миная» – о скандале с угрозами журналисту

  • 09.12.2021 19:53
  • 2847 просмотров
  • 18 комментариев
СЕЛЕЗНЕВ: «Трансгендеров не бью, но за каждое свое слово я отвечу»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал ситуацию с угрозами ведущему  «ТаТоТаке» Андрею Сенькиву.
 
– Поедете к Сенькиву в студию и будете разбираться?
– Я трансгендеров не бью. Куда я буду ехать. Это были эмоции. Я не имел права говорить на камеру матом, потому что на меня смотрят дети, которые равняются на кого-то. 
 
– Еще есть комитет этики и честной игры, от которого тоже может прилететь.
– А я нечестно играю?
 
– Вы обзывали Сенькива и угрожали ему.
– Он сам себя обозвал, сказал, что он трансгендер. Не я его обзывал.
 
Он дает неправдивую информацию. Его набрала команда во главе с тренером и мной. Он говорит: «Я так думаю». Почему ты имеешь право писать вранье, если ты считаешь себя журналистом? Получается, ты врун.
 
– Может, ему кто-то из клуба слил эту информацию.
– Никто ничего не сливал. Если бы было что сливать, то слили бы. Но он просто придумал это.
 
За каждое свое слово я отвечу. Полиция – без вопросов. То, что говорит Гончаренко, мне до сраки, до самой дупы. Н###я себе, великий депутат. Одессит будет говорить, чтобы меня на контроль взяли. Да пусть возьмут, я не против. За что брать? За справедливость? Если это правда, в чем проблема? Я ни за что переживать не буду. Если я прав, то я прав.
 
– Так на кого вы кричали на том видео?
– Я ничего не буду говорить.
 
– А какой тренер Леонов: мягкий или злой?
– Хороший, очень хороший. Хороший мужик.
 
– Он справляется с футболистами в раздевалке, контролирует ее?
– Конечно. Я не понимаю, почему каждый день говорят вранье. Это чистый бред. Я только из-за этого и разозлился. Я могу извиниться только за слова, которые я сказал матом. А по-человечески я от своих слов не отрекаюсь. И никогда не отрекусь. То, что я сказал, я считаю это правильным. Если человек врун, то он врун. Мне жалко родителей, которые его воспитали.
 
– Еще он говорил, что вы любите погулять и выпить. Тоже вранье?
– А он со мной сидел? Если ты сидишь со мной, тогда можешь что-то сказать. А кто такой Сенькив? Он не журналист, он просто берет и врет. Он не знает ситуации, зачем врать?

ВИДЕО. Да я тебе таких лещей надаю! Селезнев с матами угрожал журналисту

Источник — Трибуна

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    marko2020
    online
    marko2020, 09.12.2021 20:03
    +12
    Тунец выкинул лопату и зарывает себя экскаватором.
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 09.12.2021 20:12
    +11
    Главная проблема Селезня в том, что он тупой наглухо человек.Очень скудный словарный запас.Я как-то смотрел его интервью Вацко live - с трудом его дослушал.
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    terhoha
    online
    terhoha, 09.12.2021 20:06
    +10
    Дибілоїд.
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    Kapitan Vrungel
    Kapitan Vrungel, 09.12.2021 20:17
    +6
    "Господи, яке кончене"
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    vittroy
    vittroy, 09.12.2021 20:24
    +4
    marko2020, 09.12.2021 20:03
    Тунец выкинул лопату и зарывает себя экскаватором.
    😂😂😂😂😂
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    Григорий Гетьман
    online
    Григорий Гетьман, 09.12.2021 20:14
    +4
    Какой же он тупой. Даже в этом интервью откровенно врет, говоря, что не обзывал Сенькива. "Так на кого вы кричали на том видео?" На Сенькива что-то говорит, а сам за слова не отвечает. Короче, типичный бык и пустослов, который в любой ситуации видит себя правым, а каждому, кто посмеет что-то сказать в его адрес, пусть и объективное, он угрожает физической расправой.
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    zelia73
    online
    zelia73, 09.12.2021 19:57
    +4
    кормилец--твоё место на параше
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    agins
    online
    agins, 09.12.2021 20:27
    +1
    Деревянный опять заврался.... В этой ситуации только он пока врет, Сенькив ничего нового не сказал, все по делу, все правду.
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    adidas77
    adidas77, 09.12.2021 20:18
    +1
    Только дисквалификация!
    Этот неадекват уже всех достал и позорит украинский футбол!
    Ещё и дело можно завести, за угрозы!
    Ссылка
    Григорий Гетьман
    online
    Григорий Гетьман, 09.12.2021 20:15
    +1
    Надеюсь, что этого недофутболиста отстранят хотя бы на полгодика. А еще справедливее будет уголовное дело и условка за прямые угрозы
    Ссылка
    terhoha
    online
    terhoha, 09.12.2021 20:12
    +1
    Це взагалі сайт про спорт чи про алкоголіків кончених. На алкоголіків є жота преса, а не спорт уа.
    Ссылка
    Петр Смирнов
    Петр Смирнов, 09.12.2021 20:59
    0
    Петр Смирнов, 09.12.2021 20:31
    Каждий кто ставит мне минус, сделает мне анулингус, я неделю не буду поттиратся
    Уже 4 гурмана записалось
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 09.12.2021 20:39 (изменен)
    0
    Надо спросить у Селезнева, чем он занимался и с кем проводил время вне тренировок по часам и деталям на той неделе (вряд ли Евгений сидел дома, играл в шахматы, чинил собственный автомобиль и читал книжки), которую обсуждали журналисты.
    -
    То есть он же где-то кушал, отдыхал, обедал, ужинал. Пусть покажет чеки и платежи из ресторанов Ужгорода (чеки думаю есть в ресторанах с описанием того, что кушал и пил клиент Селезнев). Если он не употреблял алкоголя, то рестораны смогут это подтвердить + возможно есть видео запись с камер наблюдения?
    -
    Если Селезнев такой порядочный человек (как он декларирует) и дисциплинированный спортсмен, который не нарушает режим и не употребляет алкоголь, то ждем почасовую раскладку времяпровождения Селезнева (которую он сам добровольно озвучит спортивной общественности) в Ужгороде до и после тренировок с Минаем за ноябрь-декабрь. Ужгород город маленький, там в принципе все у всех на виду.
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 09.12.2021 20:22
    0
    Давай, давай , мутант минаевский, добавляй доказательной базы следователям
    Ссылка
    iravik83
    online
    iravik83, 09.12.2021 20:32
    -3
    смотрю тут все правильные все по жизни знают как да что !!!ну ну!!
    Ссылка
    Петр Смирнов
    Петр Смирнов, 09.12.2021 20:31
    -3
    Каждий кто ставит мне минус, сделает мне анулингус, я неделю не буду поттиратся
    Ссылка
    iravik83
    online
    iravik83, 09.12.2021 20:33
    -4
    Сенькив идор хайпонул !!
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    Петр Смирнов
    Петр Смирнов, 09.12.2021 20:24
    -4
    Я за царя мазу несу, все кто на него катит, будут иметь дело со мной, найду каждого по айпи
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