ВИНИСИУС Жуниор: «Могу взять Золотой мяч»

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор оценил свои шансы выиграть Золотой мяч в будущем:
«Для этого я должен усердно работать. Нужно продолжать играть за «Реал», хорошо себя проявляя и всегда показывая максимум.
Если я продолжу играть так, как сейчас, то, конечно, могу взять «Золотой мяч», но главное для меня – командные победы. Хочу выиграть много трофеев с «Реалом».
Источник — Marca
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