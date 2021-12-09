ВИНИСИУС Жуниор: «Могу взять Золотой мяч»

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор оценил свои шансы выиграть Золотой мяч в будущем:

«Для этого я должен усердно работать. Нужно продолжать играть за «Реал», хорошо себя проявляя и всегда показывая максимум.

Если я продолжу играть так, как сейчас, то, конечно, могу взять «Золотой мяч», но главное для меня – командные победы. Хочу выиграть много трофеев с «Реалом».