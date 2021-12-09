Источник: Шахтер продлит контракт с опытным бразильцем

Донецкий «Шахтер» намерен продлить контракт с 30-летним бразильским полузащитником Аланом Патриком.

Стороны уже обсудили условия нового контракта и пришли к соглашению.

Контракт Алана Патрика принадлежит «Шахтеру» с лета 2011 года после перехода из «Интернасьонала» за €4 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «горняков» 20 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Текущее соглашение Патрика с «Шахтером» рассчитано до конца декабря 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €8 миллионов.

Ранее «Шахтер» продлил контракт с 34-летним форвардом Жуниором Мораесом.