Источник: Шахтер продлит контракт с опытным бразильцем

Донецкий клуб предложит новое соглашение Алану Патрику

  • 09.12.2021 19:06
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Источник: Шахтер продлит контракт с опытным бразильцем
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик

Донецкий «Шахтер» намерен продлить контракт с 30-летним бразильским полузащитником Аланом Патриком.

Стороны уже обсудили условия нового контракта и пришли к соглашению.

Контракт Алана Патрика принадлежит «Шахтеру» с лета 2011 года после перехода из «Интернасьонала» за €4 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «горняков» 20 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Текущее соглашение Патрика с «Шахтером» рассчитано до конца декабря 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €8 миллионов.

Ранее «Шахтер» продлил контракт с 34-летним форвардом Жуниором Мораесом.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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