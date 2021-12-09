Источник: Шахтер продлит контракт с опытным бразильцем

Донецкий «Шахтер» намерен продлить контракт с 30-летним бразильским полузащитником Аланом Патриком.
Стороны уже обсудили условия нового контракта и пришли к соглашению.
Контракт Алана Патрика принадлежит «Шахтеру» с лета 2011 года после перехода из «Интернасьонала» за €4 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «горняков» 20 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.
Текущее соглашение Патрика с «Шахтером» рассчитано до конца декабря 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €8 миллионов.
Ранее «Шахтер» продлил контракт с 34-летним форвардом Жуниором Мораесом.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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