Гладкий – в основе Зари на матч с Буде-Глимт

Сегодня, 9 декабря «Заря» в 6-м туре Лиги конференций примет «Буде-Глимт». Начало матча – в 19:45 по Киеву.
Стали известны составы команд на матч:
«Заря»: «Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов, Гладкий, Сайядманеш
«Буде-Глимт»: Хайкин, Конрадсен, Лоде, Мё, Сампстед, Салтнес, Берг, Брунстад Фет, Пеллегрино, Бохтейм, Сольбаккен
Источник — УЕФА
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