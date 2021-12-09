Гладкий – в основе Зари на матч с Буде-Глимт

Стали известны составы команд на матч

  • 09.12.2021 18:45
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Гладкий – в основе Зари на матч с Буде-Глимт
© ФК Заря. Александр Гладкий

Сегодня, 9 декабря «Заря» в 6-м туре Лиги конференций примет «Буде-Глимт». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Стали известны составы команд на матч:

«Заря»: «Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов, Гладкий, Сайядманеш

«Буде-Глимт»: Хайкин, Конрадсен, Лоде, Мё, Сампстед, Салтнес, Берг, Брунстад Фет, Пеллегрино, Бохтейм, Сольбаккен

Источник — УЕФА

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