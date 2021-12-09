Мино РАЙОЛА: «С Холандом мы можем влиять на рынок»

Агент – о будущем форварда «Боруссии» Дортмунд

  • 09.12.2021 18:29
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Мино РАЙОЛА: «С Холандом мы можем влиять на рынок»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Агент форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда Мино Райола рассказал о планах норвежца на будущее:

«Мы думали два года. У нас есть четкие представления о том, куда следует идти Эрлингу, и, конечно же, мы смотрим на то, что может предложить рынок.

Если бы я этого не делал, я был бы плохим агентом. Мы можем влиять на рынок с таким игроком, как Эрлинг».

Ранее сообщалось о том, что Холанд хочет перейти в «Реал».

Источник — Sport1

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