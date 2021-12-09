Мино РАЙОЛА: «С Холандом мы можем влиять на рынок»

Агент форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда Мино Райола рассказал о планах норвежца на будущее:
«Мы думали два года. У нас есть четкие представления о том, куда следует идти Эрлингу, и, конечно же, мы смотрим на то, что может предложить рынок.
Если бы я этого не делал, я был бы плохим агентом. Мы можем влиять на рынок с таким игроком, как Эрлинг».
Ранее сообщалось о том, что Холанд хочет перейти в «Реал».
Источник — Sport1
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