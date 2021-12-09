ВИДЕО. Приуныла. Свитолина вспомнила, какой объем тренировок ей предстоит

27-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, которая готовится к новому сезону вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом на Тенерифе, пошутила над тяжестью тренировочного процесса.

«Внезапно вспомнила свой тренировочный план на ближайшие дни», — прокомментировала Элина свежий ролик, где она, сидя, в бассейне, быстро переходит от веселого смеха к глубокому унынию.