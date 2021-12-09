ФОТО. Свитолина и Монфис вместе готовятся к сезону на Тенерифе

27-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим мужем, 34-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом, готовится к старту нового сезона на Тенерифе.
«Два слегка уставших, но очень счастливых человека», — прокомментировала Элина совместное фото, добавив к нему изображения различных спортивных тренировок.
Источник — Instagram
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