Экс-звезда Ювентуса и Баварии завершил карьеру

Известный марокканский защитник Мехди Бенатья объявил о завершении карьеры в 34-летнем возрасте.

Последним клубом в карьере Бенатья был турецкий «Карагюмрюк», за который он выступал с августа текущего года. Он провел за команду всего 6 матчей.

Бенатья больше всего известен по выступлениям за «Рому» (2013-2014 годы), «Баварию» (2014-2016) и «Ювентус» (2016-2019). В период с 2009 по 2019 годы защитник провел 6е матчей за сборную Марокко и забил в них 2 гола.