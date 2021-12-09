Экс-звезда Ювентуса и Баварии завершил карьеру

Мехди Бенатья повесил бутсы на гвоздь

  • 09.12.2021 18:03
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Экс-звезда Ювентуса и Баварии завершил карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мехди Бенатья

Известный марокканский защитник Мехди Бенатья объявил о завершении карьеры в 34-летнем возрасте.

Последним клубом в карьере Бенатья был турецкий «Карагюмрюк», за который он выступал с августа текущего года. Он провел за команду всего 6 матчей.

Бенатья больше всего известен по выступлениям за «Рому» (2013-2014 годы), «Баварию» (2014-2016) и «Ювентус» (2016-2019). В период с 2009 по 2019 годы защитник провел 6е матчей за сборную Марокко и забил в них 2 гола.

Источник — Instagram

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