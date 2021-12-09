Александр АЛИЕВ: «Я на стороне Селезнева. Им нужно решить вопрос по-мужски»

Бывший футболист «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением о конфликте форварда «Днепра» Евгения Селезнева с журналистом Андреем Сенькивым.

«Сенькив решил хайпануть. Селезнев пошел на бокс и, видимо, еще не определился, он пока что еще футболист — или уже боксер. Но Жека — мой кум, я на его стороне, хотя он сейчас чуть ли не в каждом скандале мелькает.

Если Селезнев ему звонил, а Сенькив выложил все это в сеть, значит, он поступил не по-пацански, не по-мужски. Он неправ. Пусть два мужика между собой разберутся и конфликт будет исчерпан. Выносить это на всеобщее обсуждение не надо было.

Заявление Сенькива в полицию? Прежде чем публиковать информацию, надо думать и нести за нее ответственность.

Я все равно на стороне Селезнева. Я не сторонник драк, но им надо этот вопрос решить по-мужски, между собой. Не знаю, зачем Сенькив на него «погнал»? Наверное, хочет хайповать. Это неправильно», — сказал Алиев.