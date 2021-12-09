Александр АЛИЕВ: «Я на стороне Селезнева. Им нужно решить вопрос по-мужски»

Экс-игрок сборной Украины прокомментировал конфликт форварда «Миная» с украинским журналистом

  • 09.12.2021 17:29
  • 1403 просмотра
  • 6 комментариев
Александр АЛИЕВ: «Я на стороне Селезнева. Им нужно решить вопрос по-мужски»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Бывший футболист «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением о конфликте форварда «Днепра» Евгения Селезнева с журналистом Андреем Сенькивым.

«Сенькив решил хайпануть. Селезнев пошел на бокс и, видимо, еще не определился, он пока что еще футболист — или уже боксер. Но Жека — мой кум, я на его стороне, хотя он сейчас чуть ли не в каждом скандале мелькает.

Если Селезнев ему звонил, а Сенькив выложил все это в сеть, значит, он поступил не по-пацански, не по-мужски. Он неправ. Пусть два мужика между собой разберутся и конфликт будет исчерпан. Выносить это на всеобщее обсуждение не надо было.

Заявление Сенькива в полицию? Прежде чем публиковать информацию, надо думать и нести за нее ответственность.

Я все равно на стороне Селезнева. Я не сторонник драк, но им надо этот вопрос решить по-мужски, между собой. Не знаю, зачем Сенькив на него «погнал»? Наверное, хочет хайповать. Это неправильно», — сказал Алиев.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey_1992
    online
    Andrey_1992, 09.12.2021 17:40
    +6
    гівно до гівна липне, два сапога пара як то кажуть
    Ссылка
    mist76
    mist76, 09.12.2021 17:43
    +5
    Один долбо*б поддерживает другого
    Ссылка
    limb0101
    limb0101, 09.12.2021 17:37
    +2
    Будущий тренер "Днамо" прав.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 09.12.2021 17:59
    0
    - * -, 09.12.2021 17:48
    Пусть разыграют партию на бильярде. Или до 3-х побед. Это не языком молоть.
    в бильярд может не надо? Ведь в руках кий - ударный инструмент.
    Ссылка
    - * -
    online
    - * -, 09.12.2021 17:48
    0
    Пусть разыграют партию на бильярде. Или до 3-х побед. Это не языком молоть.
    Ссылка
    Алекс Морган
    Алекс Морган, 09.12.2021 17:47
    0
    В нашому футболі, мабуть, єдиний в адекваті залишився Петраков....а журналісти й футболісти вже опухли від хайпу мракобіси
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