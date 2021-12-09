Томас МЮЛЛЕР: «Барселона не справляется с такой интенсивностью»

Форвард «Баварии» - о победе над «Барселоной»

  • 09.12.2021 17:28
  • 266 просмотров
  • 0 комментариев
Томас МЮЛЛЕР: «Барселона не справляется с такой интенсивностью»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (победа 3:0):

«Мы правда старались сделать игру более интенсивной, потому что, как по мне, мы в этом плане сильно отличаемся от «Барселоны», по крайней мере, в ее нынешнем состоянии.

Я не думаю, что они могут справиться с такой интенсивностью. Технически у них есть все, у них также хорошие игроки, в этом нет сомнений, но мы можем обеспечить такую интенсивность как во владении, так и без мяча. Не думаю, что они могут справиться с интенсивностью футбола топ-уровня».

Источник — ESPN

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности