Томас МЮЛЛЕР: «Барселона не справляется с такой интенсивностью»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (победа 3:0):

«Мы правда старались сделать игру более интенсивной, потому что, как по мне, мы в этом плане сильно отличаемся от «Барселоны», по крайней мере, в ее нынешнем состоянии.

Я не думаю, что они могут справиться с такой интенсивностью. Технически у них есть все, у них также хорошие игроки, в этом нет сомнений, но мы можем обеспечить такую интенсивность как во владении, так и без мяча. Не думаю, что они могут справиться с интенсивностью футбола топ-уровня».