Мирон МАРКЕВИЧ: «Говорил Селезневу, чтобы не участвовал в скандалах»

Специалист прокомментировал новый конфликт форварда «Миная» с украинским журналистом

  • 09.12.2021 17:00
  • 1715 просмотров
  • 3 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Говорил Селезневу, чтобы не участвовал в скандалах»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о скандале с участием форварда «Миная» Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива. Ранее Маркевич работал с Селезневым в «Днепре».

«В любом случае, кто бы ни был прав, а кто — виноват, футболисту не стоило переходить на угрозы. Футбол — это эмоции, игра. Понимаю его состояние, учитывая результаты «Миная» и желание забивать голы, чтобы побить рекорд. Но, в любом случае, надо держать себя в руках. Каждый должен заниматься своим делом. Но у Жени сейчас получается все наоборот.

Кстати, я недавно был на матче в Ужгороде, разговаривал с ним. Говорил ему, что надо взять себя в руки и сосредоточиться на футболе — и больше ни на чем другом. Если хочешь побить рекорд, надо думать об этом, а не участвовать в скандалах. Рекорд останется с тобой на всю жизнь, а остальное — «то таке», тебе не нужно.

Надеюсь, он в итоге все-таки прислушается, и у него на закате карьеры получится добиться своей цели», — сказал Маркевич.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    - * -
    online
    - * -, 09.12.2021 17:41
    0
    А мы скучаем без Хачериди.
    Ссылка
    AЛВ
    AЛВ, 09.12.2021 17:39
    0
    З такою поведінкою Селезньова,б'ють рекорди в закладі " ГЛЕВАХА".....
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    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 09.12.2021 17:11
    -3
    Мирон, красавец...А остальное То Таке 😂
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