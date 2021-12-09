ВИДЕО. Через боль. Неймар показал, как восстанавливается после травмы

Бразильский бомбардир ПСЖ готовится к возвращению на поле

  • 09.12.2021 16:37
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ВИДЕО. Через боль. Неймар показал, как восстанавливается после травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар, который получил тяжелую травму в поединке 15-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:1), показал процесс своего восстановления.

«Мы знаем, что Бог действует во всем на благо тех, кто любит Его, тех, кто призван согласно Его замыслу.

Римлянам 8:28», — процитировал Неймар Библию в комментарии к ролику.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, где он забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Возвращение футболиста на поле ожидается в январе.

Источник — Instagram

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