ВИДЕО. Через боль. Неймар показал, как восстанавливается после травмы

29-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар, который получил тяжелую травму в поединке 15-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:1), показал процесс своего восстановления.

«Мы знаем, что Бог действует во всем на благо тех, кто любит Его, тех, кто призван согласно Его замыслу.

Римлянам 8:28», — процитировал Неймар Библию в комментарии к ролику.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, где он забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Возвращение футболиста на поле ожидается в январе.