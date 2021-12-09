Хави устроил разнос игрокам Барселоны в перерыве матча с Баварией

По информации испанских СМИ, главный тренер «Барселоны» Хави в перерыве матча Лиги чемпионов против «Баварии» (поражение 0:3) провел беседу на повышенных тонах со своими подопечными.

«Некоторые из вас не понимают, что значит играть за «Барсу», - сказал тренер. В перерыве он несколько раз повышал голос на своих подопечных, а после матча вел себя более сдержанно.

Напомним, «Барселона» впервые за 20 лет не вышла из группы Лиги чемпионов, и теперь впервые в истории сыграет в Лиге Европы.