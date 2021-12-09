Хави устроил разнос игрокам Барселоны в перерыве матча с Баварией

Тренер «Барселоны» был в гневе

  • 09.12.2021 15:04
  • 2037 просмотров
  • 6 комментариев
Хави устроил разнос игрокам Барселоны в перерыве матча с Баварией
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

По информации испанских СМИ, главный тренер «Барселоны» Хави в перерыве матча Лиги чемпионов против «Баварии» (поражение 0:3) провел беседу на повышенных тонах со своими подопечными.

«Некоторые из вас не понимают, что значит играть за «Барсу», - сказал тренер. В перерыве он несколько раз повышал голос на своих подопечных, а после матча вел себя более сдержанно.

Напомним, «Барселона» впервые за 20 лет не вышла из группы Лиги чемпионов, и теперь впервые в истории сыграет в Лиге Европы.

Источник — Sport.es

(20 голосов)

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Комментарии
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    icebeer
    icebeer, 09.12.2021 15:19
    +1
    А где та вся банда своих воспитанников делась?
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 09.12.2021 16:19
    0
    ось Румин навіть ,і не підвищуює голос на гравців... - вы о Луческу?
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 09.12.2021 16:15
    0
    а толку？ось Румин навіть ,і не підвищуює голос на гравців....А толку？
    Зебра постійно кричить...А толку？
    Шева взагалі мовчить, бо не знає що сказати.....І який толк з того вього？😂😂😂😂😂
    Ссылка
    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 09.12.2021 15:57
    0
    влаштував рознос-помогло?
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 09.12.2021 15:23
    -1
    Рональдиньё и Месси закончились и оказалось что забивать то ваще некому
    Ссылка
    Saar
    Saar, 09.12.2021 15:11
    -2
    Бугага))
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