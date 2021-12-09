Капитан Бенфики: «Мы гордимся тем, что совершили»

Капитан «Бенфики» Андре Алмейда прокомментировал победу 2:0 над «Динамо» и выход в плей-офф Лиги чемпионов:

«Мы гордимся тем, что совершили. Это было лучшей реакцией на наш последний матч.

Это была очень, очень тяжелая группа. «Бенфика» показала, как она относится к Лиге чемпионов. Мы всегда верили, что можем сотворить нечто особенное, пробившись в 1/8 финала.

Мы хорошо начали и повели 2:0. Во втором тайме мы не играли столь же хорошо, но самым главным было – пройти дальше. Можно поздравить команду».