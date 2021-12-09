Капитан Бенфики: «Мы гордимся тем, что совершили»

Андре Алмейда – о победе над «Динамо»

  • 09.12.2021 14:44
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  • 1 комментарий
Капитан Бенфики: «Мы гордимся тем, что совершили»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Алмейда

Капитан «Бенфики» Андре Алмейда прокомментировал победу 2:0 над «Динамо» и выход в плей-офф Лиги чемпионов:

«Мы гордимся тем, что совершили. Это было лучшей реакцией на наш последний матч.

Это была очень, очень тяжелая группа. «Бенфика» показала, как она относится к Лиге чемпионов. Мы всегда верили, что можем сотворить нечто особенное, пробившись в 1/8 финала.

Мы хорошо начали и повели 2:0. Во втором тайме мы не играли столь же хорошо, но самым главным было – пройти дальше. Можно поздравить команду».

Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 09.12.2021 14:47
    -2
    Занять в группе с крайне проблемной Барселоной 2-е место - довольно обычный результат.
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