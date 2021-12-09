Сергей КОВАЛЕЦ: «Этот промах Цыганкову будет долго сниться»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал нереализованный момент украинского вингера киевского «Динамо» Виктора Цыганкова в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2). На 8-й минуте встречи Цыганков с нескольких метров не попал в пустые ворота.

«Счет по игре. «Бенфика» победила справедливо и заслуженно завоевала путевку в следующий раунд Лиги чемпионов, преуспев в очных баталиях с другими претендентами — «Барселоной» и «Динамо». Хотя, забей Виктор Цыганков после паса Виталия Буяльского в пустые ворота, то интрига в матче бы снова появилась, но лидер «Динамо» умудрился пробить в «молоко». Думаю, этот промах будет ему еще долго сниться.

Конечно, все мы ждали от подопечных Мирчи Луческу более удачного выступления, однако не получилось. Были объективные и субьективные причины, все же, важно, что динамовская молодежь обогатилась ценным опытом, который должен помочь ей «выстрелить» уже в следующем испытании на международной арене», - сказал Ковалец.

Момент Цыганкова на видео с 1:06