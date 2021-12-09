Сергей КОВАЛЕЦ: «Этот промах Цыганкову будет долго сниться»

Хавбек «Динамо» не забил «Бенфике» с убойной позиции

  • 09.12.2021 13:31
  • 1635 просмотров
  • 4 комментария
Сергей КОВАЛЕЦ: «Этот промах Цыганкову будет долго сниться»
© ФК Динамо. Виктор Цыганков

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал нереализованный момент украинского вингера киевского «Динамо» Виктора Цыганкова в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2). На 8-й минуте встречи Цыганков с нескольких метров не попал в пустые ворота.

«Счет по игре. «Бенфика» победила справедливо и заслуженно завоевала путевку в следующий раунд Лиги чемпионов, преуспев в очных баталиях с другими претендентами — «Барселоной» и «Динамо». Хотя, забей Виктор Цыганков после паса Виталия Буяльского в пустые ворота, то интрига в матче бы снова появилась, но лидер «Динамо» умудрился пробить в «молоко». Думаю, этот промах будет ему еще долго сниться.

Конечно, все мы ждали от подопечных Мирчи Луческу более удачного выступления, однако не получилось. Были объективные и субьективные причины, все же, важно, что динамовская молодежь обогатилась ценным опытом, который должен помочь ей «выстрелить» уже в следующем испытании на международной арене», - сказал Ковалец.

Момент Цыганкова на видео с 1:06

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    borman223
    borman223, 09.12.2021 14:33
    +1
    alefteev77, 09.12.2021 14:07
    Хватит поливать Виктора за промах в игре, которая вообще ничего не решала. Виктор в 2020 году забивал куда более важные голы: например Франции во Франции (спас сборную от позора 7-1) и забил супер гол Испании, который принес победу.
    -
    Сергею Ковальцу неплохо было больше критиковать себя и свою тренерскую деятельность. Когда он уже выйдет на серьезный уровень серьезных результатов?
    Це все звісно добре і його важливі забиті раніше голи. Але таким "промахом" Циганков поставив хрест на його подальшій кар'єрі у топ-клубі. Впевнений, що скаути, що за ним стежать, цю гру дивилися і висновки зробили. Таких промахів професійний футболіст, що має амбіції грати в клубі вищого за Динамо не має допускати... Он всі пам'ятають голкіпера Карріка і що з ним сталося після неприпустимих ляпів... Ця помилка дорогого коштуватиме Віктору, при усій повазі до нього, але його рівень - це Динамо в УПЛ або Туреччина, у Європі йому немає чого робити... Так само і нереалізовані моменти Шахтаря показують рівень сьогоднішніх виконавців...
    Ссылка
    Sauron
    online
    Sauron, 09.12.2021 14:10
    -1
    Сразу видно, что КОвалец игру не смотрел, а просто "пересказали".
    Иначе бы он знал, что промах Цыгана был при счете 0:0...
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    alefteev77
    alefteev77, 09.12.2021 14:07 (изменен)
    -1
    Хватит поливать Виктора за промах в игре, которая вообще ничего не решала. Виктор в 2020 году забивал куда более важные голы: например Франции во Франции (спас сборную от позора 7-1) и забил супер гол Испании, который принес победу.
    -
    Сергею Ковальцу неплохо было больше критиковать себя и свою тренерскую деятельность. Когда он уже выйдет на серьезный уровень серьезных результатов?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 09.12.2021 13:33
    -2
    На то он и развпятьлетний автобусник.
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