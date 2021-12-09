Арсенал намерен в январе подписать Вейналдума

«Канониры» попытаются арендовать футболиста

  • 09.12.2021 13:04
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Арсенал намерен в январе подписать Вейналдума
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» попытается усилить свой состав полузащитником ПСЖ Жоржиньо Вейналдумом.

Как сообщает источник, лондонцы хотят воспользоваться тем, что Вейналдум недоволен своим положением в клубе. «Арсенал» готов взять футболиста в аренду до конца сезона. ПСЖ, в свою очередь, не намерен отпускать Вейналдума.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах, забил 3 мяча и сделал результативную передачу. 

Ранее сообщалось, что «Арсенал» также хочет купить Адриена Рабьо.

Источник — Sky Sports

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