Арсенал намерен в январе подписать Вейналдума

«Арсенал» попытается усилить свой состав полузащитником ПСЖ Жоржиньо Вейналдумом.
Как сообщает источник, лондонцы хотят воспользоваться тем, что Вейналдум недоволен своим положением в клубе. «Арсенал» готов взять футболиста в аренду до конца сезона. ПСЖ, в свою очередь, не намерен отпускать Вейналдума.
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах, забил 3 мяча и сделал результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» также хочет купить Адриена Рабьо.
Источник — Sky Sports
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