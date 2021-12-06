Арсенал поборется с Ньюкаслом за Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» продолжит карьеру в Англии

  • 06.12.2021 15:25
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Арсенал поборется с Ньюкаслом за Рабьо
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний французский полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ.

Футболистом активно интересуются лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл». «Ювентус» готов расстаться с игроком уже зимой, если получит соответствующее предложение.

Рабьо защищает цвета «Ювентуса» с лета 2019 года после перехода из парижского ПСЖ в качестве свободного агента. В текущем сезоне Адриен провел за «Ювентус» 16 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с туринским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Рабьо составляет €30 миллионов.

Источник — Tuttomercatoweb

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