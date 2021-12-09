Украинец Орлов снялся с турнира в Анталье

Спортсмен не сыграет в матче второго круга

  • 09.12.2021 12:00
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Украинец Орлов снялся с турнира в Анталье
© Tenerife Challenger. Владислав Орлов

26-летний украинский теннисист Владислав Орлов (№451 ATP) снялся с грунтового челленджера в Анталье.

О причинах отказа не сообщается.

Напомним, Орлов ранее вышел во второй круг соревнований, где должен был сыграть с Нерманом Фатичем из Боснии и Герцеговины.

Ранее Орлов вместе с Хумаюном Султановым из Узбекистана снялся с парного разряда турнира.

Ранее другой украинец Приходько вышел в четвертьфинал турнира в Анталье. 

Источник — Sport.ua

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