Украинец Орлов снялся с турнира в Анталье

26-летний украинский теннисист Владислав Орлов (№451 ATP) снялся с грунтового челленджера в Анталье.

О причинах отказа не сообщается.

Напомним, Орлов ранее вышел во второй круг соревнований, где должен был сыграть с Нерманом Фатичем из Боснии и Герцеговины.

Ранее Орлов вместе с Хумаюном Султановым из Узбекистана снялся с парного разряда турнира.

Ранее другой украинец Приходько вышел в четвертьфинал турнира в Анталье.