Украинец Орлов снялся с турнира в Анталье

26-летний украинский теннисист Владислав Орлов (№451 ATP) снялся с грунтового челленджера в Анталье.
О причинах отказа не сообщается.
Напомним, Орлов ранее вышел во второй круг соревнований, где должен был сыграть с Нерманом Фатичем из Боснии и Герцеговины.
Ранее Орлов вместе с Хумаюном Султановым из Узбекистана снялся с парного разряда турнира.
Ранее другой украинец Приходько вышел в четвертьфинал турнира в Анталье.
Источник — Sport.ua
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