Луческу провел 80-й матч в групповом турнире Лиги чемпионов

Матч с «Бенфикой» (0:2) стал 80-м для Мирчи Луческу в основном турнире Лиги чемпионов с украинскими клубами. Чтобы оценить масштабность события, достаточно сказать, что Валерий Лобановский провел почти в два раза меньше встреч - 42, а все остальные наставники наших команд - не более 14.

В 68 играх Мистер возглавлял «Шахтер», в 12 - «Динамо». Под руководством румынского тренера украинцы одержали в общей сложности 25 побед, 15 встреч завершили вничью, 40 проиграли (мячи 101-128).

К слову, всего в основном турнире ЛЧ Мирча Луческу провел 115 матчей, уступая по этому показателю только Алексу Фергюсону (190), Арсену Венгеру (178), Карло Анчелотти (171), Жозе Моуринью (145) и Хосепу Гвардьоле (140).

Тренеры украинских клубов, проведшие не менее 10 матчей в основном турнире Лиги чемпионов