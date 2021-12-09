Луческу провел 80-й матч в групповом турнире Лиги чемпионов

Матч с «Бенфикой» (0:2) стал 80-м для Мирчи Луческу в основном турнире Лиги чемпионов с украинскими клубами. Чтобы оценить масштабность события, достаточно сказать, что Валерий Лобановский провел почти в два раза меньше встреч - 42, а все остальные наставники наших команд - не более 14.
В 68 играх Мистер возглавлял «Шахтер», в 12 - «Динамо». Под руководством румынского тренера украинцы одержали в общей сложности 25 побед, 15 встреч завершили вничью, 40 проиграли (мячи 101-128).
К слову, всего в основном турнире ЛЧ Мирча Луческу провел 115 матчей, уступая по этому показателю только Алексу Фергюсону (190), Арсену Венгеру (178), Карло Анчелотти (171), Жозе Моуринью (145) и Хосепу Гвардьоле (140).
Тренеры украинских клубов, проведшие не менее 10 матчей в основном турнире Лиги чемпионов
|
|
Тренер
|
Годы
|
Клубы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2004-2021
|
Шахтер (68),
|
80
|
25
|
15
|
40
|
101-128
|
90
|
37,5
|
|
|
|
Динамо (12)
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
1997-2001
|
Динамо
|
42
|
14
|
11
|
17
|
62-56
|
53
|
42,1
|
3.
|
Паулу ФОНСЕКА
|
2016-2018
|
Шахтер
|
14
|
6
|
3
|
5
|
19-27
|
21
|
50,0
|
4.
|
Сергей РЕБРОВ
|
2015-2016
|
Динамо
|
14
|
4
|
5
|
5
|
17-13
|
17
|
40,5
|
5.
|
Йожеф САБО
|
1994-2007
|
Динамо
|
14
|
4
|
1
|
9
|
16-25
|
13
|
31,0
|
6.
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
2002-2004
|
Динамо
|
12
|
4
|
2
|
6
|
14-17
|
14
|
38,9
|
7.
|
Луиш КАШТРУ
|
2019-2020
|
Шахтер
|
12
|
3
|
5
|
4
|
13-25
|
14
|
38,9
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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