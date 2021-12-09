Луческу провел 80-й матч в групповом турнире Лиги чемпионов

С подарком тренеру у динамовцев не сложилось

  • 09.12.2021 11:45
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Луческу провел 80-й матч в групповом турнире Лиги чемпионов
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Матч с «Бенфикой» (0:2) стал 80-м для Мирчи Луческу в основном турнире Лиги чемпионов с украинскими клубами. Чтобы оценить масштабность события, достаточно сказать, что Валерий Лобановский провел почти в два раза меньше встреч - 42, а все остальные наставники наших команд - не более 14.

В 68 играх Мистер возглавлял «Шахтер», в 12 - «Динамо». Под руководством румынского тренера украинцы одержали в общей сложности 25 побед, 15 встреч завершили вничью, 40 проиграли (мячи 101-128).

К слову, всего в основном турнире ЛЧ Мирча Луческу провел 115 матчей, уступая по этому показателю только Алексу Фергюсону (190), Арсену Венгеру (178), Карло Анчелотти (171), Жозе Моуринью (145) и Хосепу Гвардьоле (140).

Тренеры украинских клубов, проведшие не менее 10 матчей в основном турнире Лиги чемпионов

 

Тренер

Годы

Клубы

И

В

Н

П

М

О

%

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

2004-2021

Шахтер (68),

80

25

15

40

101-128

90

37,5

 

 

 

Динамо (12)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1997-2001

Динамо

42

14

11

17

62-56

53

42,1

3.

Паулу ФОНСЕКА

2016-2018

Шахтер

14

6

3

5

19-27

21

50,0

4.

Сергей РЕБРОВ

2015-2016

Динамо

14

4

5

5

17-13

17

40,5

5.

Йожеф САБО

1994-2007

Динамо

14

4

1

9

16-25

13

31,0

6.

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

2002-2004

Динамо

12

4

2

6

14-17

14

38,9

7.

Луиш КАШТРУ

2019-2020

Шахтер

12

3

5

4

13-25

14

38,9

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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