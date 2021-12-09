Мюллер – первый немецкий футболист, забивший 50 голов в Лиге чемпионов

8 голов Томас оформил «Барселоне»

  • 09.12.2021 11:45
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Мюллер – первый немецкий футболист, забивший 50 голов в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» обыграла «Барселону» (3:0) в матче шестого тура Бундеслиги. Лидер мюнхенской команды Томас Мюллер в этой игре забил мяч.

Футболист вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ за всю историю турнира. Помимо этого, Мюллер стал первым немцем, которому удалось забить 50 голов в Лиге чемпионов.

Отмечается, что этот забитый мяч стал 8-м для Томаса в 7 играх против «Барселоны».

 

Источник — Gracenote Live

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