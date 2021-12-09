Мюллер – первый немецкий футболист, забивший 50 голов в Лиге чемпионов

«Бавария» обыграла «Барселону» (3:0) в матче шестого тура Бундеслиги. Лидер мюнхенской команды Томас Мюллер в этой игре забил мяч.

Футболист вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ за всю историю турнира. Помимо этого, Мюллер стал первым немцем, которому удалось забить 50 голов в Лиге чемпионов.

Отмечается, что этот забитый мяч стал 8-м для Томаса в 7 играх против «Барселоны».