Наставник Марселя: «Матч с Локомотивом для нас решающий»

Главный тренер французского «Марселя» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги Европы против российского «Локомотива».

«Матч с «Локомотивом» для нас решающий. В нем определится, сможем ли мы продолжить наше путешествие в еврокубках. Мне не очень хочется использовать эту игру для экспериментов. «Олимпику» и нашим болельщикам нужны трофеи. Мы на пути возвращения любви болельщиков. Мы играем для публики. Необходимо привыкать к победам», - сказал Сампаоли.

Матч «Марсель» – «Локомотив» состоится в четверг, 9 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.