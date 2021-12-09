Наставник Марселя: «Матч с Локомотивом для нас решающий»

Хорхе Сампаоли – о предстоящем матче в Лиге Европы

  • 09.12.2021 11:33
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Наставник Марселя: «Матч с Локомотивом для нас решающий»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Сампаоли

Главный тренер французского «Марселя» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги Европы против российского «Локомотива».

«Матч с «Локомотивом» для нас решающий. В нем определится, сможем ли мы продолжить наше путешествие в еврокубках. Мне не очень хочется использовать эту игру для экспериментов. «Олимпику» и нашим болельщикам нужны трофеи. Мы на пути возвращения любви болельщиков. Мы играем для публики. Необходимо привыкать к победам», - сказал Сампаоли.

Матч «Марсель» – «Локомотив» состоится в четверг, 9 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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