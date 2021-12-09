ЛАПОРТА о вылете Барселоны: «Игроки сделали больше, чем от них ожидали»

Каталонский клуб не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов

  • 09.12.2021 11:18
  • 410 просмотров
  • 1 комментарий
ЛАПОРТА о вылете Барселоны: «Игроки сделали больше, чем от них ожидали»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвел итоги поражения от мюнхенской «Баварии» (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Теперь мы еще сильнее должны грести все вместе в одном направлении. Игроки сделали больше, чем от них ожидали. Грустно, но надо продолжать работать, требуется изменить сложную спортивную и экономическую ситуацию», — сказал Лапорта.

Отметим, что «Барселона» не смогла выйти из группы впервые за 21 год. «Блаугранас» заняли итоговое третье место, пропустив вперед «Баварию» и «Бенфику».

Источник — El Mundo Deportivo

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 09.12.2021 11:26
    0
    Позор? И Месси золотой мяч,, надеюсь, вылетят в след туре
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности