ЛАПОРТА о вылете Барселоны: «Игроки сделали больше, чем от них ожидали»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвел итоги поражения от мюнхенской «Баварии» (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Теперь мы еще сильнее должны грести все вместе в одном направлении. Игроки сделали больше, чем от них ожидали. Грустно, но надо продолжать работать, требуется изменить сложную спортивную и экономическую ситуацию», — сказал Лапорта.

Отметим, что «Барселона» не смогла выйти из группы впервые за 21 год. «Блаугранас» заняли итоговое третье место, пропустив вперед «Баварию» и «Бенфику».