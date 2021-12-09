Илья ЗАБАРНЫЙ: «Матчи ЛЧ отличаются от УПЛ. Динамо получило большой опыт»

Защитник считает, что команда набирает нужный опыт

  • 09.12.2021 11:30
  • 181 просмотр
  • 1 комментарий
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Матчи ЛЧ отличаются от УПЛ. Динамо получило большой опыт»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник Илья Забарный оценил выступления «Динамо» в Лиге чемпионов, где команда набрала 1 пункт в шести встречах и завершила евросезон.

«Мы получили большой опыт, и такие матчи сильно отличаются от того, что есть в нашем чемпионате. Важно набираться здесь опыта. Приятно, что есть уже болельщики на трибунах. Без фанов было сложно играть».

«Невезение в матчах ЛЧ? Это просто случаи, надеюсь, удастся это где-то в будущем изменить. Яремчук? На поле друзей нет, поэтому против Романа играли жестко, но в пределах правил», - сказал Забарный.

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
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    Tristan
    online
    Tristan, 09.12.2021 11:39 (изменен)
    0
    Задолбали уже со своим опытом! Из года в год одно и то же....Но на деле что в 18 лет,что спустя годы и, несмотря на приобретённый опыт, наши защитники (Забарный ,Бондарь и прочие) наступают на одни и те же грабли: не доигрывают,не стелятся, проигрывают верх,проигрывают стыки,подборы и т.п....Так о каком опыте речь, если нет прогресса и результата?
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