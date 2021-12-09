Илья ЗАБАРНЫЙ: «Матчи ЛЧ отличаются от УПЛ. Динамо получило большой опыт»

Защитник Илья Забарный оценил выступления «Динамо» в Лиге чемпионов, где команда набрала 1 пункт в шести встречах и завершила евросезон.

«Мы получили большой опыт, и такие матчи сильно отличаются от того, что есть в нашем чемпионате. Важно набираться здесь опыта. Приятно, что есть уже болельщики на трибунах. Без фанов было сложно играть».

«Невезение в матчах ЛЧ? Это просто случаи, надеюсь, удастся это где-то в будущем изменить. Яремчук? На поле друзей нет, поэтому против Романа играли жестко, но в пределах правил», - сказал Забарный.