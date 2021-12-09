Матч против Бенфики стал для Динамо 400-м в еврокубках

Поединок против «Бенфики» (0:2) стал 400-м в еврокубковой истории «Динамо». 249 матчей киевляне провели в Лиге (Кубке) чемпионов, 118 - в Лиге Европе (Кубке УЕФА), 30 - в Кубке кубков и 3 - в Суперкубке УЕФА.
Во всех турнирах динамовцы одержали в общей сложности 170 побед, 100 встреч завершили вничью, 130 проиграли, 585 мячей забили, 466 пропустили. К слову, «Динамо» впервые проиграло на юбилей. Ранее в одном матче киевляне довольствовались ничьей, а во всех остальных неизменно побеждали.
Юбилейные матчи «Динамо» в еврокубках
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер «Динамо»
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
02.09.1965
|
КК
|
1/16
|
Виктор МАСЛОВ
|
Колрейн (г)
|
6:1
|
50-й
|
05.04.1977
|
КЧ
|
1/2
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Боруссия М (д)
|
1:0
|
100-й
|
18.10.1989
|
КУ
|
1/16
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Баник (д)
|
3:0
|
150-й
|
04.03.1998
|
ЛЧ
|
1/4
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Ювентус (г)
|
1:1
|
200-й
|
14.08.2002
|
ЛЧ
|
КР3
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Левски (г)
|
1:0
|
250-й
|
13.08.2008
|
ЛЧ
|
КР3
|
Юрий СЕМИН
|
Спартак М (г)
|
4:1
|
300-й
|
21.08.2012
|
ЛЧ
|
КР4
|
Юрий СЕМИН
|
Боруссия М (г)
|
3:1
|
350-й
|
14.09.2017
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Скендербеу (д)
|
3:1
|
400-й
|
08.12.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Бенфика (г)
|
0:2
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы;
КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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