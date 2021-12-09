Матч против Бенфики стал для Динамо 400-м в еврокубках

Киевляне впервые проиграли ювилейный матч

  • 09.12.2021 10:59
  • 116 просмотров
  • 0 комментариев
Матч против Бенфики стал для Динамо 400-м в еврокубках
© ФК Динамо

Поединок против «Бенфики» (0:2) стал 400-м в еврокубковой истории «Динамо». 249 матчей киевляне провели  в Лиге (Кубке) чемпионов, 118 - в Лиге Европе (Кубке УЕФА), 30 - в Кубке кубков и 3 - в Суперкубке УЕФА.

Во всех турнирах динамовцы одержали в общей сложности 170 побед, 100 встреч завершили вничью, 130 проиграли, 585 мячей забили, 466 пропустили. К слову, «Динамо» впервые проиграло на юбилей. Ранее в одном матче киевляне довольствовались ничьей, а во всех остальных неизменно побеждали.

Юбилейные матчи «Динамо» в еврокубках

Матч

Дата

Ранг

Стадия

Тренер «Динамо»

Соперник

Счет

1-й

02.09.1965

КК

1/16

Виктор МАСЛОВ

Колрейн (г)

6:1

50-й

05.04.1977

КЧ

1/2

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Боруссия М (д)

1:0

100-й

18.10.1989

КУ

1/16

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Баник (д)

3:0

150-й

04.03.1998

ЛЧ

1/4

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Ювентус (г)

1:1

200-й

14.08.2002

ЛЧ

КР3

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Левски (г)

1:0

250-й

13.08.2008

ЛЧ

КР3

Юрий СЕМИН

Спартак М (г)

4:1

300-й

21.08.2012

ЛЧ

КР4

Юрий СЕМИН

Боруссия М (г)

3:1

350-й

14.09.2017

ЛЕ

ГТ

Александр ХАЦКЕВИЧ

Скендербеу (д)

3:1

400-й

08.12.2021

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Бенфика (г)

0:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы;

КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности