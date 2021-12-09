Матч против Бенфики стал для Динамо 400-м в еврокубках

Поединок против «Бенфики» (0:2) стал 400-м в еврокубковой истории «Динамо». 249 матчей киевляне провели в Лиге (Кубке) чемпионов, 118 - в Лиге Европе (Кубке УЕФА), 30 - в Кубке кубков и 3 - в Суперкубке УЕФА.

Во всех турнирах динамовцы одержали в общей сложности 170 побед, 100 встреч завершили вничью, 130 проиграли, 585 мячей забили, 466 пропустили. К слову, «Динамо» впервые проиграло на юбилей. Ранее в одном матче киевляне довольствовались ничьей, а во всех остальных неизменно побеждали.

Юбилейные матчи «Динамо» в еврокубках

Матч Дата Ранг Стадия Тренер «Динамо» Соперник Счет 1-й 02.09.1965 КК 1/16 Виктор МАСЛОВ Колрейн (г) 6:1 50-й 05.04.1977 КЧ 1/2 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Боруссия М (д) 1:0 100-й 18.10.1989 КУ 1/16 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Баник (д) 3:0 150-й 04.03.1998 ЛЧ 1/4 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Ювентус (г) 1:1 200-й 14.08.2002 ЛЧ КР3 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Левски (г) 1:0 250-й 13.08.2008 ЛЧ КР3 Юрий СЕМИН Спартак М (г) 4:1 300-й 21.08.2012 ЛЧ КР4 Юрий СЕМИН Боруссия М (г) 3:1 350-й 14.09.2017 ЛЕ ГТ Александр ХАЦКЕВИЧ Скендербеу (д) 3:1 400-й 08.12.2021 ЛЧ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Бенфика (г) 0:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы;

КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.