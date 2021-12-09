Сергей СТАХОВСКИЙ: «У Луческу реально есть яйца»

Украинский теннисист высказался о главном тренере «Динамо»

  • 09.12.2021 10:57
  • 1701 просмотр
  • 4 комментария
Сергей СТАХОВСКИЙ: «У Луческу реально есть яйца»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Украинский теннисист Сергей Стаховский во время матча Лиги чемпионов «Бенфика» – «Динамо» (0:2) высказался о главном тренере киевлян Мирче Луческу.

– Если Луческу не выиграет чемпионат, вы простите ему это, дадите еще один шанс?
– Это не мне решать. Как болельщик я достаточно критически отношусь к его назначению, но должен отдать должное и непосредственно ему, как немолодому человеку, который прожил в Украине достаточно долгое время, построил себе определенный фан-клуб в донецком «Шахтере». Чтобы сделать такой шаг, нужно реально иметь яйца. Сколько бы денег ему не заплатили, это сильно ударило по его имиджу в «Шахтере». К тому же, он получил достаточно много негатива от болельщиков киевского «Динамо».

Поэтому сделать такой шаг и дать результат – это реально очень круто и невероятно мощно. Так что я не имею права его критиковать и говорить, дам ему шанс или нет. Он уже сделал очень многое, потому что «Динамо» выиграло чемпионат. И сейчас киевлян идут вровень с «Шахтером», который по покупке и продаже игроков был намного активнее «Динамо» в этом сезоне.

Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

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Комментарии
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    Andrey_1992
    online
    Andrey_1992, 09.12.2021 11:19
    +1
    vladimirpa12, 09.12.2021 11:16
    А он что-то выиграл(Стаховский?)?
    почитай, що виграв Стаховський, а точнше які турніри ATP Challenger він виграв в цьому році!
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 09.12.2021 11:33
    -1
    у кого що болить,той про те й говорить
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    vladimirpa12
    vladimirpa12, 09.12.2021 11:16
    -2
    А он что-то выиграл(Стаховский?)?
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    etorfine
    online
    etorfine, 09.12.2021 11:05
    -2
    О, спецы по яйцам отозвались
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