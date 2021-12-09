WhoScored: Яремчук – лучший игрок матча Бенфика – Динамо

Авторитетный портал поставил украинскому форварду португальской команды самую высокую оценку

  • 09.12.2021 10:35
  • 1701 просмотр
  • 1 комментарий
WhoScored: Яремчук – лучший игрок матча Бенфика – Динамо
© ФК Динамо Киев

В матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов португальская «Бенфика» на своем поле выиграла у киевского «Динамо» со счетом 2:0.

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук, который открыл счет в поединке, получил от авторитетного портала WhoScored самую высокую оценку.

WhoScored оценил действия 26-летнего украинца в 8,1 балла, тем самым признав его лучшим игроком встречи.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 09.12.2021 11:48
    0
    Если я правильно понял главного тренера Бенфики - Яремчука будут продавать уже этой зимой. Португальский клуб лишь пытается минимизировать потери.
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