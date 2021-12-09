WhoScored: Яремчук – лучший игрок матча Бенфика – Динамо

В матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов португальская «Бенфика» на своем поле выиграла у киевского «Динамо» со счетом 2:0.
Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук, который открыл счет в поединке, получил от авторитетного портала WhoScored самую высокую оценку.
WhoScored оценил действия 26-летнего украинца в 8,1 балла, тем самым признав его лучшим игроком встречи.
Источник — Sport.ua
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