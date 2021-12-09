Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо строится, но это сложно. Не купил-продал и все»

Тренер «Динамо» Мирча Луческу оценил поражение от «Бенфики» 0:2, а также выступление в нынешней Лиге чемпионов.

«Мы доминировали, мы играли хорошо и доводили мяч до штрафной, но не хватало той агрессивности, чтобы завершить атаку. Молодость и отсутствие опыта, особенно в центре обороны, приводит к тому, что получаем голы. Потому прибавляем, но отсутствие опыта дает о себе знать. Качество игры выросло в сравнении с прошлым годом, ребята чувствуют себя более уверенно».

«Я попросил ребят отталкиваться от того уровня игры, который был во втором тайме с «Бенфикой» и «Баварией». Да и «Барселоной» тоже. Игроки у нас молодые и способные, все в их руках. Но есть ошибки, и сложно возвращаться после пропущенных голов. Почти во всех матчах пропускаем рано».

«Команда строится, но это сложно. Это дело не одного момента. Не купил-продал и все. Нужна работа, нужно создать коллектив. Важно, чтобы игроки поверили в меня, в то, что я говорю, и в себя», - сказал Луческу.