Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо строится, но это сложно. Не купил-продал и все»

Тренер «Динамо» Мирча Луческу оценил поражение от «Бенфики» 0:2, а также выступление в нынешней Лиге чемпионов.
«Мы доминировали, мы играли хорошо и доводили мяч до штрафной, но не хватало той агрессивности, чтобы завершить атаку. Молодость и отсутствие опыта, особенно в центре обороны, приводит к тому, что получаем голы. Потому прибавляем, но отсутствие опыта дает о себе знать. Качество игры выросло в сравнении с прошлым годом, ребята чувствуют себя более уверенно».
«Я попросил ребят отталкиваться от того уровня игры, который был во втором тайме с «Бенфикой» и «Баварией». Да и «Барселоной» тоже. Игроки у нас молодые и способные, все в их руках. Но есть ошибки, и сложно возвращаться после пропущенных голов. Почти во всех матчах пропускаем рано».
«Команда строится, но это сложно. Это дело не одного момента. Не купил-продал и все. Нужна работа, нужно создать коллектив. Важно, чтобы игроки поверили в меня, в то, что я говорю, и в себя», - сказал Луческу.
Источник — ФК Динамо Киев
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чемпионство + борьба за следующее!
2 выхода в групповой ЛЧ!
таких достижений у Динамо давно не было!
Для следующего шага нужны нормальные игроки, но на них денег нет.
Я понимаю что надо и лч уже брать))))
Но скажите что делать с Баварией Псж сити и т.д
Где их бюджет миллиард евро)))
Сейчас пошел вектор сотрудничества с Васильевым.
Была произведена замена полей базы всей.
Миру открыли Сироту Забарного Бущана Шапаренко.
Играет в лч 10 украинцев.
Точно ж блин мы же обязаны из группы были выходить.
Какие же мы дерьмовые. И т.д.
Иногда мне кажется гавно не только бабки приносит и деградирует мозг, но ещё и становится как трендом.
Хорошее не в моде, нельзя его показывать
Но виноваты все кроме него. Ну ничего)) На Минаях отыграетесь
Я понимаю что надо и лч уже брать))))
Но скажите что делать с Баварией Псж сити и т.д
Где их бюджет миллиард евро)))
Сейчас пошел вектор сотрудничества с Васильевым.
Была произведена замена полей базы всей.
Миру открыли Сироту Забарного Бущана Шапаренко.
Играет в лч 10 украинцев.
Точно ж блин мы же обязаны из группы были выходить.
Какие же мы дерьмовые. И т.д.
Иногда мне кажется гавно не только бабки приносит и деградирует мозг, но ещё и становится как трендом.
Хорошее не в моде, нельзя его показывать
Я готов мириться с такими результатами пока есть игра.
А игра есть...
Особенно последние 3 игры в ЛЧ ДК ничем не уступало своим соперникам кроме как в реализации...
Как говорят: ЕСЛИ ЕСТЬ ИГРА - РЕЗУЛЬТАТ ПРИДЕТ...
Когда вы обыгрывали команду калибра Реала?)) Ну же, год жду. Ну и Шахта мертвая этой же Бенфике 5 гол назад забила
Я готов мириться с такими результатами пока есть игра.
А игра есть...
Особенно последние 3 игры в ЛЧ ДК ничем не уступало своим соперникам кроме как в реализации...
Как говорят: ЕСЛИ ЕСТЬ ИГРА - РЕЗУЛЬТАТ ПРИДЕТ...
Я готов мириться с такими результатами пока есть игра.
А игра есть...
Особенно последние 3 игры в ЛЧ ДК ничем не уступало своим соперникам кроме как в реализации...
Как говорят: ЕСЛИ ЕСТЬ ИГРА - РЕЗУЛЬТАТ ПРИДЕТ...
Но виноваты все кроме него. Ну ничего)) На Минаях отыграетесь
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