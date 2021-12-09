Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо строится, но это сложно. Не купил-продал и все»

Наставник оценил выступление команды в Лиге чемпионов

  • 09.12.2021 10:25
  • 3841 просмотр
  • 18 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо строится, но это сложно. Не купил-продал и все»
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Тренер «Динамо» Мирча Луческу оценил поражение от «Бенфики» 0:2, а также выступление в нынешней Лиге чемпионов.

«Мы доминировали, мы играли хорошо и доводили мяч до штрафной, но не хватало той агрессивности, чтобы завершить атаку. Молодость и отсутствие опыта, особенно в центре обороны, приводит к тому, что получаем голы. Потому прибавляем, но отсутствие опыта дает о себе знать. Качество игры выросло в сравнении с прошлым годом, ребята чувствуют себя более уверенно».

«Я попросил ребят отталкиваться от того уровня игры, который был во втором тайме с «Бенфикой» и «Баварией». Да и «Барселоной» тоже. Игроки у нас молодые и способные, все в их руках. Но есть ошибки, и сложно возвращаться после пропущенных голов. Почти во всех матчах пропускаем рано».

«Команда строится, но это сложно. Это дело не одного момента. Не купил-продал и все. Нужна работа, нужно создать коллектив. Важно, чтобы игроки поверили в меня, в то, что я говорю, и в себя», - сказал Луческу.

Источник — ФК Динамо Киев

(11 голосов)

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Комментарии
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    Sfântul
    Sfântul, 09.12.2021 11:29
    +2
    Пора домой, в Бухарест. Там тепло.
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    Trollface
    Trollface, 09.12.2021 10:33
    +2
    Це заморожений довгобуд.
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    dd dent
    online
    dd dent, 09.12.2021 10:27
    +2
    Все годы президенства сурка она все строится - строится, никак не построится
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    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 09.12.2021 11:23
    +1
    Ігор Михайлович, як мені здається після багатьох років спостережень, просто хоче дожити до ще одної команди-мрії зразка 97-99, яка, як він щиро вважає в силу захоплення азартними іграми, має просто скластися, як фулхаус на олл-іні. Боюсь, може не дочекатися.
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    BEAR
    online
    BEAR, 09.12.2021 11:23
    +1
    Как ни крути, но дед слепил из того, что было максимум:
    чемпионство + борьба за следующее!
    2 выхода в групповой ЛЧ!
    таких достижений у Динамо давно не было!
    Для следующего шага нужны нормальные игроки, но на них денег нет.
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    Умник
    Умник, 09.12.2021 11:15
    +1
    dd dent, 09.12.2021 10:27
    Все годы президенства сурка она все строится - строится, никак не построится
    Как бы в Украине в прошлом году он выиграл все.
    Я понимаю что надо и лч уже брать))))
    Но скажите что делать с Баварией Псж сити и т.д
    Где их бюджет миллиард евро)))
    Сейчас пошел вектор сотрудничества с Васильевым.
    Была произведена замена полей базы всей.
    Миру открыли Сироту Забарного Бущана Шапаренко.
    Играет в лч 10 украинцев.
    Точно ж блин мы же обязаны из группы были выходить.
    Какие же мы дерьмовые. И т.д.
    Иногда мне кажется гавно не только бабки приносит и деградирует мозг, но ещё и становится как трендом.
    Хорошее не в моде, нельзя его показывать
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 09.12.2021 10:55
    +1
    mayakovskiy1, 09.12.2021 10:50
    Цыганский физрук взял 1 очко и привычно виноваты все кроме него. От Шахты 0-3. В ЛЧ одно очко. 1 забитый гол в 6 матчах.
    Но виноваты все кроме него. Ну ничего)) На Минаях отыграетесь
    К сожалению у Динамо в группе не было команды которая бы стоила в 12 раз дешевле чем ДК.
    Ссылка
    Игорь Левченко
    Игорь Левченко, 09.12.2021 11:44
    0
    Mikola12, 09.12.2021 11:30
    Румыну лучше бы помолчать,только благодаря продажному судейке муSSорам вчера удалось избежать разгрома.Неназначенных два пенальти и неудаление гармошки,только слепой не видел.
    Шо ты куриш, Микола? Своих ржавых под микроскопом высматривай, про вторую жёлтую португезу чёто забыл.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 09.12.2021 11:18 (изменен)
    0
    Умник, 09.12.2021 11:15
    Как бы в Украине в прошлом году он выиграл все.
    Я понимаю что надо и лч уже брать))))
    Но скажите что делать с Баварией Псж сити и т.д
    Где их бюджет миллиард евро)))
    Сейчас пошел вектор сотрудничества с Васильевым.
    Была произведена замена полей базы всей.
    Миру открыли Сироту Забарного Бущана Шапаренко.
    Играет в лч 10 украинцев.
    Точно ж блин мы же обязаны из группы были выходить.
    Какие же мы дерьмовые. И т.д.
    Иногда мне кажется гавно не только бабки приносит и деградирует мозг, но ещё и становится как трендом.
    Хорошее не в моде, нельзя его показывать
    Одне просте питання - молоді гравці Динамо за останній сезон стали грати: а) загалом краще; б) загалом гірше; в) залишились на тому ж рівні; г) важко відповісти.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 09.12.2021 11:15
    0
    "Не купил- продал" - шикарна епітафія для самі-знаєте-кого
    Ссылка
    Николай Власов
    Николай Власов, 09.12.2021 11:00
    0
    Доброгорский Юрий, 09.12.2021 10:49
    Согласен с дедом...
    Я готов мириться с такими результатами пока есть игра.
    А игра есть...
    Особенно последние 3 игры в ЛЧ ДК ничем не уступало своим соперникам кроме как в реализации...
    Как говорят: ЕСЛИ ЕСТЬ ИГРА - РЕЗУЛЬТАТ ПРИДЕТ...
    Только Когда?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 09.12.2021 10:59
    0
    Доброгорский Юрий, 09.12.2021 10:55
    К сожалению у Динамо в группе не было команды которая бы стоила в 12 раз дешевле чем ДК.
    Динамо играли с этой командой. 0-2 в Молдове, 0-0 в Киеве. А еще эта команда обыграла на выезде Реал, забивала Интеру.
    Когда вы обыгрывали команду калибра Реала?)) Ну же, год жду. Ну и Шахта мертвая этой же Бенфике 5 гол назад забила
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    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 09.12.2021 10:56
    0
    Доброгорский Юрий, 09.12.2021 10:49
    Согласен с дедом...
    Я готов мириться с такими результатами пока есть игра.
    А игра есть...
    Особенно последние 3 игры в ЛЧ ДК ничем не уступало своим соперникам кроме как в реализации...
    Как говорят: ЕСЛИ ЕСТЬ ИГРА - РЕЗУЛЬТАТ ПРИДЕТ...
    есть игра))) 1 гол в 6 матчах. Ни одной победы над сильными командами за год. В 2 мачтах с Шахтой ноль забитых. Зато игра есть, клоуны))
    Ссылка
    rugby1970
    rugby1970, 09.12.2021 11:08
    -1
    Жаль, что Луческу после смерти попадет в ад, иначе в раю ему Валерий Васильевич повторно оторвал бы пустую голову...
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 09.12.2021 10:48
    -1
    dd dent, 09.12.2021 10:27
    Все годы президенства сурка она все строится - строится, никак не построится
    Это точно, как ты говорил, до этого была Домирчевская эра... Эра динозавров и ледников
    Ссылка
    Mikola12
    online
    Mikola12, 09.12.2021 11:30
    -2
    Румыну лучше бы помолчать,только благодаря продажному судейке муSSорам вчера удалось избежать разгрома.Неназначенных два пенальти и неудаление гармошки,только слепой не видел.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 09.12.2021 10:49
    -2
    Согласен с дедом...
    Я готов мириться с такими результатами пока есть игра.
    А игра есть...
    Особенно последние 3 игры в ЛЧ ДК ничем не уступало своим соперникам кроме как в реализации...
    Как говорят: ЕСЛИ ЕСТЬ ИГРА - РЕЗУЛЬТАТ ПРИДЕТ...
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 09.12.2021 10:50
    -4
    Цыганский физрук взял 1 очко и привычно виноваты все кроме него. От Шахты 0-3. В ЛЧ одно очко. 1 забитый гол в 6 матчах.
    Но виноваты все кроме него. Ну ничего)) На Минаях отыграетесь
    Ссылка
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