Зальцбург – первый австрийский клуб, вышедший в плей-офф Лиги чемпионов

«Зальцбург» стал первой австрийской командой, вышедшей в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, путевку в 1/8 финала «Зальцбург» добыл после победы над испанской «Севильей» (1:0) в заключительном туре группового раунда.

Своего соперника по 1/8 финала турнира «Зальцбург» узнает 13 декабря. Именно в этот день в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка.