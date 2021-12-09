Зальцбург – первый австрийский клуб, вышедший в плей-офф Лиги чемпионов

Ранее австрийские клубы не добирались дальше группового раунда

  • 09.12.2021 09:39
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Зальцбург – первый австрийский клуб, вышедший в плей-офф Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Зальцбург» стал первой австрийской командой, вышедшей в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, путевку в 1/8 финала «Зальцбург» добыл после победы над испанской «Севильей» (1:0) в заключительном туре группового раунда.

Своего соперника по 1/8 финала турнира «Зальцбург» узнает 13 декабря. Именно в этот день в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка.

Источник — Sport.ua

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