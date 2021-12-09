В воскресенье, 12 декабря, состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» примет «Минай».
Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 19:30.
«Колос» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Минай».
Источник — Sport.ua
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