ШАРАН: «Некоторые футболисты Шахтера играли на себя, а не на команду»

Известный украинский тренер Владимир Шаран дал свою оценку матчу Лиги чемпионов «Шахтер» – «Шериф» (1:1).

«Действительно, футбол непредсказуем. Все убедились, и Де Дзерби в том числе, что бывают такие игры, когда команда должна выигрывать в три-четыре мяча, а может и побольше, но играет вничью, пропуская гол на последних секундах. Это действительно говорит о том, что не ищите логики в происходящем.

Поэтому, если бы эта игра влияла на выход в еврокубковую весну, может быть, «Шахтер» где-то и по-другому играл бы. Но эта игра ни на что не влияла, кроме имиджа и финансов, что тоже немаловажный фактор, ведь победа в Лиге чемпионов оплачивается неплохо.

В целом «Шахтер» полностью переигрывал команду из Тирасполя. «Шериф» действовал от обороны. Но самое главное, что я заметил в этой игре. Футболисты «Шахтера» играли не на команду, они играли для себя. Это мое мнение. Были такие моменты, когда можно было отдавать передачу и забивать второй, третий, четвертый мяч. Но игроки в этих ситуациях тянули одеяло на себя, хотели себя проявить. Так действовала практически вся линия атаки, кроме Марлоса. Марлос был недоволен тем, что в таких ситуациях ему не отдавали пас. Марлос отдает пас в таких эпизодах, потому что он самый взрослый и самый умный футболист в этой команде. Я так считаю.

Вратарь Шевченко в эпизоде с пропущенным голом не при чем. Де Дзерби решил сделать хорошее для Шевченко, чтобы он вышел на поле и сыграл хотя бы 5-8 минут в Лиге чемпионов. Это решение Де Дзерби. Кто-то итальянского специалиста критикует за это. Но, я считаю, что это решение тренера и оно не повлияло на то, что «Шахтер» пропустил. Если бы Шевченко допустил ошибку, это другое дело. Я считаю, что основная причина того, что «Шахтер» сыграл вничью, упустив победу, это то, что некоторые футболисты «горняков» играли на себя, а не на команду», - сказал Шаран.