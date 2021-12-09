ШАРАН: «Некоторые футболисты Шахтера играли на себя, а не на команду»

Специалист – о пропущенном мяче «Шахтера» от «Шерифа»

  • 09.12.2021 08:17
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  • 1 комментарий
ШАРАН: «Некоторые футболисты Шахтера играли на себя, а не на команду»
© ФК Шахтер Донецк

Известный украинский тренер Владимир Шаран дал свою оценку матчу Лиги чемпионов «Шахтер» – «Шериф» (1:1).

«Действительно, футбол непредсказуем. Все убедились, и Де Дзерби в том числе, что бывают такие игры, когда команда должна выигрывать в три-четыре мяча, а может и побольше, но играет вничью, пропуская гол на последних секундах. Это действительно говорит о том, что не ищите логики в происходящем.

Поэтому, если бы эта игра влияла на выход в еврокубковую весну, может быть, «Шахтер» где-то и по-другому играл бы. Но эта игра ни на что не влияла, кроме имиджа и финансов, что тоже немаловажный фактор, ведь победа в Лиге чемпионов оплачивается неплохо.

В целом «Шахтер» полностью переигрывал команду из Тирасполя. «Шериф» действовал от обороны. Но самое главное, что я заметил в этой игре. Футболисты «Шахтера» играли не на команду, они играли для себя. Это мое мнение. Были такие моменты, когда можно было отдавать передачу и забивать второй, третий, четвертый мяч. Но игроки в этих ситуациях тянули одеяло на себя, хотели себя проявить. Так действовала практически вся линия атаки, кроме Марлоса. Марлос был недоволен тем, что в таких ситуациях ему не отдавали пас. Марлос отдает пас в таких эпизодах, потому что он самый взрослый и самый умный футболист в этой команде. Я так считаю.

Вратарь Шевченко в эпизоде с пропущенным голом не при чем. Де Дзерби решил сделать хорошее для Шевченко, чтобы он вышел на поле и сыграл хотя бы 5-8 минут в Лиге чемпионов. Это решение Де Дзерби. Кто-то итальянского специалиста критикует за это. Но, я считаю, что это решение тренера и оно не повлияло на то, что «Шахтер» пропустил. Если бы Шевченко допустил ошибку, это другое дело. Я считаю, что основная причина того, что «Шахтер» сыграл вничью, упустив победу, это то, что некоторые футболисты «горняков» играли на себя, а не на команду», - сказал Шаран.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Serhii P.
    Serhii P., 09.12.2021 08:30
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    Тете, Мудрик, хто ще?
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