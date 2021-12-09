Иван РАКИТИЧ: «Мы сильно играли до пропущенного мяча»

Полузащитник испанской «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал поражение от австрийского «Зальцбурга» (0:1) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Сложный вечер для нас. Мы сильно играли до пропущенного мяча. У нас были хорошие моменты, но в Лиге чемпионов их нужно реализовывать, нужно забивать, и в этом вся разница», - сказал Ракитич.