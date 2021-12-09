Юношеская сборная Украины U-19 узнала соперников в элит-раунде Евро-2022

Во время жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне своих соперников в элитном раунде отбора Евро-2022 U-19 получила юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2003 года рождения).
Во время жеребьевки было сформировано 7 групп по 4 команды. В финальный турнир, который будет проходить с 18 июня по 1 июля 2022 года, выйдут победители своих квартетов. Сборная Словакии получила прямой пропуск в финальную стадию Евро-2022 U-19 на правах хозяина турнира.
Команда Владимира Езерского, которая в квалификационном раунде обыграла Мальту (4:2) и Финляндию (2:1), а также сыграла вничью с Польшей (2:2), во время жеребьевки элит-раунда находилась в корзине В. Сине-желтые попали в группу 6, где встретятся с командами Нидерландов, Норвегии и Сербии. Мини-турнир будет проходить с 23 по 29 марта 2022 года в Нидерландах.
Пять сильнейших сборных Евро-2022 U-19 получат путевки на ЧМ-2023 U-20 в Индонезии.
Евро-2022 U-19. Элит-раунд отбора
- Группа 1: Турция, Венгрия, Израиль, Шотландия.
- Группа 2: Франция, Босния и Герцеговина, Чехия, Швеция.
- Группа 3: Португалия, Англия, Ирландия, Армения.
- Группа 4: Хорватия, Грузия, Румыния, Исландия.
- Группа 5: Италия, Бельгия, Финляндия, Германия.
- Группа 6: Нидерланды, Украина, Норвегия, Сербия.
- Группа 7: Россия, Дания, Испания, Австрия.
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.