Юношеская сборная Украины U-19 узнала соперников в элит-раунде Евро-2022

Во время жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне своих соперников в элитном раунде отбора Евро-2022 U-19 получила юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2003 года рождения).

Во время жеребьевки было сформировано 7 групп по 4 команды. В финальный турнир, который будет проходить с 18 июня по 1 июля 2022 года, выйдут победители своих квартетов. Сборная Словакии получила прямой пропуск в финальную стадию Евро-2022 U-19 на правах хозяина турнира.

Команда Владимира Езерского, которая в квалификационном раунде обыграла Мальту (4:2) и Финляндию (2:1), а также сыграла вничью с Польшей (2:2), во время жеребьевки элит-раунда находилась в корзине В. Сине-желтые попали в группу 6, где встретятся с командами Нидерландов, Норвегии и Сербии. Мини-турнир будет проходить с 23 по 29 марта 2022 года в Нидерландах.

Пять сильнейших сборных Евро-2022 U-19 получат путевки на ЧМ-2023 U-20 в Индонезии.

Евро-2022 U-19. Элит-раунд отбора