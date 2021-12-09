Юношеская сборная Украины U-19 узнала соперников в элит-раунде Евро-2022

8 декабря в Ньоне состоялась жеребьевка: 28 сборных поделены на 7 групп

  • 09.12.2021 07:08
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Юношеская сборная Украины U-19 узнала соперников в элит-раунде Евро-2022
© УЕФА

Во время жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне своих соперников в элитном раунде отбора Евро-2022 U-19 получила юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2003 года рождения).

Во время жеребьевки было сформировано 7 групп по 4 команды. В финальный турнир, который будет проходить с 18 июня по 1 июля 2022 года, выйдут победители своих квартетов. Сборная Словакии получила прямой пропуск в финальную стадию Евро-2022 U-19 на правах хозяина турнира.

Команда Владимира Езерского, которая в квалификационном раунде обыграла Мальту (4:2) и Финляндию (2:1), а также сыграла вничью с Польшей (2:2), во время жеребьевки элит-раунда находилась в корзине В. Сине-желтые попали в группу 6, где встретятся с командами Нидерландов, Норвегии и Сербии. Мини-турнир будет проходить с 23 по 29 марта 2022 года в Нидерландах.

Пять сильнейших сборных Евро-2022 U-19 получат путевки на ЧМ-2023 U-20 в Индонезии.

Евро-2022 U-19. Элит-раунд отбора

  • Группа 1: Турция, Венгрия, Израиль, Шотландия.
  • Группа 2: Франция, Босния и Герцеговина, Чехия, Швеция.
  • Группа 3: Португалия, Англия, Ирландия, Армения.
  • Группа 4: Хорватия, Грузия, Румыния, Исландия.
  • Группа 5: Италия, Бельгия, Финляндия, Германия.
  • Группа 6: Нидерланды, Украина, Норвегия, Сербия.
  • Группа 7: Россия, Дания, Испания, Австрия.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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