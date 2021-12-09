Томас ТУХЕЛЬ: «Сегодня никто не может быть доволен»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги ничьей с питерским «Зенитом» (3:3) в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня никто не может быть доволен. Ни сегодня, ни после матча с «Вест Хэмом». В двух матчах мы пропустили шесть голов.

Мы здорово начали, хорошо играли в первые 15 минут. Но если потерять даже 5 или 10 процентов от нашего качества, нас наказывают. Так случилось и с «Вест Хэмом», и сегодня.

Я ожидал, что «Зенит» сыграет таким образом. Если давать ему свободные зоны, можно нарваться на контратаки. Надо было показывать свой уровень», — отметил Тухель.