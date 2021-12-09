ЖИЛБЕРТО: «Попали в трудную группу с Баварией и Барселоной»

Футболист «Бенфики» очень доволен выходом своей команды в плей-офф Лиги чемпионов

  • 09.12.2021 04:32
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ЖИЛБЕРТО: «Попали в трудную группу с Баварией и Барселоной»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний правый бразильский защитник «Бенфики» Жилберто поделился впечатлениями о выходе своей команды в плей-офф Лиги чемпионов после победы над киевским «Динамо» (2:0).

«Я очень рад, что мы вышли из группы. Мы попали в трудную группу с «Баварией» и «Барселоной», они много раз выходили в плей-офф. Надеюсь, что в этом году мы будем сосредоточены на достижении новых великих результатов. Забить гол в Лиге чемпионов — мечта, все бразильцы мечтают играть в Европе, в больших чемпионатах, за большие клубы. Играть за «Бенфику» сегодня и забивать — это мечта», — отметил Жилберто.

Источник — УЕФА

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