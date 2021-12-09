Жорже ЖЕЗУШ: «Это была одна из лучших игр Яремчука за Бенфику»

Наставник «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал победу над киевским «Динамо» (2:0) в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

- Прежде всего, хотел бы поздравить нашу команду с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это большое достижение для нас. Хотя, конечно, если бы «Бавария» не обыграла «Барселону», все было бы иначе.

В первом тайме мы забили два мяча и создавали давление на половине поля соперников. «Динамо» – сильная команда, в которой шестеро игроков сборной Украины. Как и Португалия, сборная Украины сыграет в плей-офф квалификации на чемпионат мира.

«Динамо» контролировало игру во втором тайме и не позволяло нам создавать моменты. Мы были вынуждены снизить темп, и нам было сложно, ведь мы не привыкли так играть. Однако после проведенных замен нашу игру удалось улучшить. Благодарю и поздравляю всех с нашим успехом.

Мы должны прессинговать соперника на его половине поля, когда он с мячом. Оборона на своей половине поля – это не наш стиль, мы не привыкли так играть. После перерыва начала сказываться усталость, и оказывать такое же давление на «Динамо», как в первом тайме, уже не получалось. Вышедшие на замену игроки добавили нам агрессии, хотя мы уже вели в счете 2:0.

Выход в плей-офф Лиги чемпионов – это очень важный шаг для любой команды. А особенно важно, когда ты оставляешь вне турнира такую команду, как «Барселона». Сейчас к нам будет повышенное внимание. Перед нами не стоит цель победить в Лиге чемпионов, но мы верим, что можем пройти дальше. Что касается жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, то у меня нет предпочтений. Но я уже знаю, что нам выпадет одна из сильнейших команд. Верю, что мы сможем выйти в четвертьфинал, независимо от того, кто нам попадется.

Учитывая отборочные матчи и групповой этап, мы провели 10 игр в этом розыгрыше Лиги чемпионов. У нас была впечатляющая кампания. Мы выиграли пять матчей, три сыграли вничью и уступили в двух. При этом выбили «Барселону» из турнира и входим в 16 лучших команд Европы.

Яремчук? Не думаю, что он имеет большое влияние на игру нашей команды, но у него есть хорошие характеристики. Это была одна из лучших игр Яремчука за «Бенфику». Он забил гол и продолжал создавать глубину в атаках, даже играя спиной к воротам. Он ушел с поля, потому что физически уже немного подсел. В последние несколько дней Роман не тренировался в полную силу из-за проблем с мышцами. Я знал, что он не может сыграть два матча подряд – против «Спортинга» и «Динамо» – поэтому мы их чередовали. Я доволен его игрой. Думаю, Яремчук поможет нам в достижении поставленных целей.