Самое громкое слияние в истории? ATP и WTA могут объединиться

Организации наняли консультантов для оценки возможности ведения совместной коммерческой деятельности

  • 09.12.2021 03:11
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Самое громкое слияние в истории? ATP и WTA могут объединиться
© Getty Images/Global Images Ukraine

Организации ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и WTA (Женская теннисная ассоциация) наняли консультантов для оценки возможности слияния своей коммерческой деятельности.

ATP наняла компанию Rothschild, а WTA обратилась к услугам американской компании Allen & Company. Консультанты помогут ассоциациям оценить условия предложения по созданию ONE Tennis — структуры, созданной ассоциациями при поддержке консалтинговой компании CVC Capital Partners.

Уверенности в том, что объединение мужской и женской ассоциаций состоится, пока нет, однако идея поддерживается несколькими ключевыми фигурами.

ATP основана в 1972 году, WTA — в 1973 году.

Источник — Большой теннис Украины

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