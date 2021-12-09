Самое громкое слияние в истории? ATP и WTA могут объединиться

Организации ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и WTA (Женская теннисная ассоциация) наняли консультантов для оценки возможности слияния своей коммерческой деятельности.

ATP наняла компанию Rothschild, а WTA обратилась к услугам американской компании Allen & Company. Консультанты помогут ассоциациям оценить условия предложения по созданию ONE Tennis — структуры, созданной ассоциациями при поддержке консалтинговой компании CVC Capital Partners.

Уверенности в том, что объединение мужской и женской ассоциаций состоится, пока нет, однако идея поддерживается несколькими ключевыми фигурами.

ATP основана в 1972 году, WTA — в 1973 году.