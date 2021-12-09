ЛЕОНЕНКО: «В основу Шахтера может попасть любой. Даже человек с трибуны»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью «Шахтера» с «Шерифом» (1:1) в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Этой игрой Де Дзерби показал, что основных в составе нет. Любой может попасть туда, даже человек с трибуны. То, как он, благодаря поддержке президента клуба, все разобрал, это, на мой взгляд, хорошо. Этот матч дал команде очень многое, еще и получили по носу. Обидно, что в первом тайме не использовали так много моментов, что можно было закрывать игру.

Гол, который забил «Шериф» — это дело случая. Думаю, что Бондаря в нем никто винить не будет. Не считаю, что замена Пятова была серьезной ошибкой, потому что в моменте с голом вратаря расстреливали. Не могу сказать, что пропущенный мяч «Шахтера» — это несчастье, потому что атак у «Шерифа» было реально много», — сказал Леоненко.