ЛЕОНЕНКО: «В основу Шахтера может попасть любой. Даже человек с трибуны»

Специалист похвалил наставника «горняков» Роберто Де Дзерби после матча с «Шерифом» (1:1)

  • 09.12.2021 02:38
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ЛЕОНЕНКО: «В основу Шахтера может попасть любой. Даже человек с трибуны»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью «Шахтера» с «Шерифом» (1:1) в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Этой игрой Де Дзерби показал, что основных в составе нет. Любой может попасть туда, даже человек с трибуны. То, как он, благодаря поддержке президента клуба, все разобрал, это, на мой взгляд, хорошо. Этот матч дал команде очень многое, еще и получили по носу. Обидно, что в первом тайме не использовали так много моментов, что можно было закрывать игру.

Гол, который забил «Шериф» — это дело случая. Думаю, что Бондаря в нем никто винить не будет. Не считаю, что замена Пятова была серьезной ошибкой, потому что в моменте с голом вратаря расстреливали. Не могу сказать, что пропущенный мяч «Шахтера» — это несчастье, потому что атак у «Шерифа» было реально много», — сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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