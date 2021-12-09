Победа в Лиге Европы. Защитник Барселоны назвал новую цель клуба

22-летний аргентинский защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал вылет каталонской команды из Лиги чемпионов после поражения от «Баварии» (0:3), а также назвал новую цель «блаугранас».

«Результат — ужасный, а у соперников была возможность сделать его еще хуже. Начинали мы хорошо, но они создали пару моментов и забили. Первый пропущенный нами мяч подорвал уверенность в своих силах. В конечном итоге мы не смогли выйти из группы не из-за этой игры, а из-за того, что допустили в других. Теперь должны продолжать трудиться и надеяться на то, что светлая полоса настанет поскорее. Факт, что на данный момент мы не входим в число лучших команд Европы. Если бы входили, то вышли бы из группы. Теперь наша цель — выиграть Лигу Европы. Обязаны вступить в бой и постараться завоевать трофей», — отметил Араухо.