Жоау МАРИУ: «Главным было победить Динамо»

28-летний полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и поделился эмоциями от выхода в плей-офф турнира.

«Хочу поздравить команду. Только сильная команда, могла выйти из такой группы. Мы хотели сыграть хорошо, но главное было добиться победы. Мы понимали, насколько тяжело будет «Барселоне» победить в Мюнхене», — отметил Мариу.