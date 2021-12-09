Жоау МАРИУ: «Главным было победить Динамо»

Футболист «Бенфики» доволен выходом своей команды в плей-офф Лиги чемпионов

  • 09.12.2021 01:42
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Жоау МАРИУ: «Главным было победить Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и поделился эмоциями от выхода в плей-офф турнира.

«Хочу поздравить команду. Только сильная команда, могла выйти из такой группы. Мы хотели сыграть хорошо, но главное было добиться победы. Мы понимали, насколько тяжело будет «Барселоне» победить в Мюнхене», — отметил Мариу.

Источник — УЕФА

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