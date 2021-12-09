Вольфсбург
1 : 3
Лилль
08.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вольфсбург – Лилль – 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

  • 09.12.2021 01:59
  • 14 просмотров
  • 0 комментариев
Вольфсбург – Лилль – 1:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе G.

Немецкий «Вольфсбург» проиграл французскому «Лиллю» (1:3) и выбыл из еврокубков.

Лига чемпионов

Группа G. 6-й тур

Вольфсбург – Лилль – 1:3

Голы: Штеффен, 89 – Йылмаз, 11, Дэвид, 72, Гомес, 78.

ГОЛ! 0:1. Йылмаз, 11 мин.

ГОЛ! 0:2. Дэвид, 72 мин.

ГОЛ! 0:3. Гомес, 78 мин.

ГОЛ! 1:3. Штеффен, 89 мин.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Ренато Штеффен (Вольфсбург).
78' ГОЛ ! Мяч забил Анхель Гомес (Лилль).
72' ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
11' ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Лилль).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности