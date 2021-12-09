Вольфсбург – Лилль – 1:3. Видео голов и обзор матча

8 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе G.
Немецкий «Вольфсбург» проиграл французскому «Лиллю» (1:3) и выбыл из еврокубков.
Лига чемпионов
Группа G. 6-й тур
Вольфсбург – Лилль – 1:3
Голы: Штеффен, 89 – Йылмаз, 11, Дэвид, 72, Гомес, 78.
ГОЛ! 0:1. Йылмаз, 11 мин.
ГОЛ! 0:2. Дэвид, 72 мин.
ГОЛ! 0:3. Гомес, 78 мин.
ГОЛ! 1:3. Штеффен, 89 мин.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Ренато Штеффен (Вольфсбург).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Гомес (Лилль).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Лилль).
Источник — Sport.ua
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