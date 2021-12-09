Роман ЯРЕМЧУК: «Уважаю Динамо, но Бенфике нужны были три очка»

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук забил гол в ворота «Динамо» и помог победить 2:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Победа вывела Орлов в плей-офф Лиги Европы, а вот бывшая команда Яремчука осталась без евровесны.

«Очень приятно забивать, особенно в Лиге чемпионов. Для нас было важно победить и выйти в плей-офф ЛЧ. Я очень уважаю «Динамо» Киев, желаю этой команде удачи, но сегодня нам были необходимы три пункта для продолжения выступлений в Лиге чемпионов».

«Интересно, кто нам выпадет в плей-офф, но мы всегда будем играть на победу», - сказал Яремчук.

Роман своим голом прервал длительную безголевую серию.