Роман ЯРЕМЧУК: «Уважаю Динамо, но Бенфике нужны были три очка»

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук забил гол в ворота «Динамо» и помог победить 2:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Победа вывела Орлов в плей-офф Лиги Европы, а вот бывшая команда Яремчука осталась без евровесны.
«Очень приятно забивать, особенно в Лиге чемпионов. Для нас было важно победить и выйти в плей-офф ЛЧ. Я очень уважаю «Динамо» Киев, желаю этой команде удачи, но сегодня нам были необходимы три пункта для продолжения выступлений в Лиге чемпионов».
«Интересно, кто нам выпадет в плей-офф, но мы всегда будем играть на победу», - сказал Яремчук.
Роман своим голом прервал длительную безголевую серию.
Источник — A Bola
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в 15 лет из Черноморца попал в Боруссию М.
за Динамо Киев никогда не играл.
Но Яремчук, как нормальный футболист себя к бывшим клоунам НЕ причисляет
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