Роман ЯРЕМЧУК: «Уважаю Динамо, но Бенфике нужны были три очка»

Украинский форвард забил в ворота бывшей команды

  • 09.12.2021 00:49
  • 892 просмотра
  • 7 комментариев
Роман ЯРЕМЧУК: «Уважаю Динамо, но Бенфике нужны были три очка»
© abola.pt

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук забил гол в ворота «Динамо» и помог победить 2:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Победа вывела Орлов в плей-офф Лиги Европы, а вот бывшая команда Яремчука осталась без евровесны.

«Очень приятно забивать, особенно в Лиге чемпионов. Для нас было важно победить и выйти в плей-офф ЛЧ. Я очень уважаю «Динамо» Киев, желаю этой команде удачи, но сегодня нам были необходимы три пункта для продолжения выступлений в Лиге чемпионов».

«Интересно, кто нам выпадет в плей-офф, но мы всегда будем играть на победу», - сказал Яремчук.

Роман своим голом прервал длительную безголевую серию.

Источник — A Bola

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 09.12.2021 00:52
    +1
    ...желаю этой команде удачи в ЭТОЙ лиге Чемпионов (с)
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    antt
    antt, 09.12.2021 02:14
    0
    Платон мені друг, але істина дорожче - можна ці слова перефразувати. Трохи погано не тільки забивати своїй, але команді що становить основу збірної, знаючи її слабкі сторони, і слабкі сторони їх футболістів. Але для динамо вже нічого гра не вирішувала, а Яремчук хоч так доводить свою легітимність і необхідність (типу забивай своїм щоб чужі поважали) після такої сухої серії. Та й дійсно буде ще один український футболіст весною в ЛЧ крім Зінченка. Може там хоч раз проявиться і це піде йому в плюс якщо в місцевому чемпіонаті буде далі так блідо грати. І можливо Яремчук у вересні не хотів забивати Динамо а тут уж конче йому треба було хоч десь відзначились.
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 09.12.2021 01:16
    0
    андрей рубан, 09.12.2021 01:07
    Помню Воронин вколотил Динамо в Киеве, когда играл за Баер, тоже счастливый бегал и улыбался
    при чем здесь Воронин? Он воспитанник одесского Черноморца.
    в 15 лет из Черноморца попал в Боруссию М.
    за Динамо Киев никогда не играл.
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    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 09.12.2021 01:10
    0
    msv, 09.12.2021 01:01
    У порядочных игроков не принято праздновать голы в ворота своей бывшей команды. Дерьмовый тип.
    Если твоя бывшая команда лоховская,то принято.
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    андрей рубан
    андрей рубан, 09.12.2021 01:07
    -1
    Помню Воронин вколотил Динамо в Киеве, когда играл за Баер, тоже счастливый бегал и улыбался
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    msv
    msv, 09.12.2021 01:01
    -3
    У порядочных игроков не принято праздновать голы в ворота своей бывшей команды. Дерьмовый тип.
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 09.12.2021 01:07
    -4
    msv, 09.12.2021 01:01
    У порядочных игроков не принято праздновать голы в ворота своей бывшей команды. Дерьмовый тип.
    Уточняй: ... в ворота своей бывшей команды КЛОУНОВ
    Но Яремчук, как нормальный футболист себя к бывшим клоунам НЕ причисляет
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