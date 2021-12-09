Все плохо. Динамо завершило группу ЛЧ с 1 очком. Меньше было лишь раз

Киевляне не лучшим образом провели Лигу чемпионов

  • 09.12.2021 00:26
  • 698 просмотров
  • 17 комментариев
Все плохо. Динамо завершило группу ЛЧ с 1 очком. Меньше было лишь раз
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» завершило групповой этап Лиги чемпионов 2021/22 с одним набранным очком. Киевляне в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» проиграли 5 раз и один раз сыграли вничью.

В 1-м туре команда Мирчи Луческу набрала пункт за ничью 0:0 с «Бенфикой».

За свою история выступлений в Лиге чемпионов хуже было лишь один раз. В сезоне 2007/08 «Динамо» в группе c МЮ, «Ромой» и «Спортингом» финишировало без набранных очков.

Сезон 2007/08

Сезон 2021/22

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    online
    andre_lui, 09.12.2021 01:04
    0
    Это при Демьяненко, наверное?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 09.12.2021 00:57
    0
    avtv5555, 09.12.2021 00:56
    Продолжу твои умозаключения и на 4 головы выше Реала(они же проиграли Шерифу) Обе наши команды в этой ЛЧ - гавно.
    Динамо в ЛЧ клубам уровня Шерифа не проигрывало, так что го...но одно. Но ты это сам сказал.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 09.12.2021 00:57
    0
    avtv5555, 09.12.2021 00:53
    Странные вы какие то болельщики Динамо. Я не болельщик Шахтера, а у вас все кто критикует Динамо - ржавые. Ну наслаждайтесь своей игрой, а в лигу чемпионов с таким средненьким составом попадете не скоро.
    А кто бы из наших клубов занял выше 4 места в нашей группе? Копанка? Заря? Не смеши меня. Динамо очень неплохо смотрелось в группе смерти, попади мы в более простую группу, как Копанка, вышли бы в ЛЕ.
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    avtv5555
    avtv5555, 09.12.2021 00:39
    0
    А послушав Луческу и некоторых динамовских болельщиков,все хорошо. Играли хорошо, со всеми на равных(ну кроме матча в Мюнхене) имели много моментов, но не повезло. Ну и судьи негодяи разумеется. Сплошная идиллия.
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 09.12.2021 00:36
    0
    Надо брать чемпионство. Это и будет доказательством роста.
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    Bibenco
    Bibenco, 09.12.2021 00:34
    0
    Надо же и соперников брать в рассчёт. Автору это в голову не приходило?
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    dd dent
    online
    dd dent, 09.12.2021 00:33
    0
    Деградация многолетняя, увы.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 09.12.2021 01:02
    -1
    euro2012_za_2012euro, 09.12.2021 00:58
    А теперь к печальным антирекордам.
    Шахтер в своей истории 16 раз играл в ЛЧ и только 3 раза становился 4-м в группе.
    Динамо сыграло в 19 ЛЧ (20 групповых этапов) и 10 раз оставалось 4-м . Так что им не привыкать.
    /
    Худшие результаты Шахтера в истории ЛЧ:
    2022 год: 2 очка (2ничьи) , впервые в истории, за 16 лет, ни разу не победили в группе. До этого минимумом было 3 очка (победа над Мальме в 2016 , с выходом по личной разнице в ЛЕ).
    Один раз было 5 очков, а так менее 6 не набирали.
    2 забитых (2022) . Ранее меньше 5 не забивали.
    12 пропущено (2022), но раньше было -14 ( 2016), -16 ( 2019), -13 ( 2020), -12 ( 2021).
    Антирекорд по разнице -10 (2022)
    Перед началом сезона 2008/09 у Шахтера рейтинг был 49,000+ , после победы в КУЕФА стал 74,000+.
    И только в этом году стал меньше , а именно 71,000+. Но пока 19м останется.
    /
    Худшие результаты Динамо в ЛЧ:
    0 очков (2008), 1 очко (2022), 2 очка (2007), 3 очка (1995), но фееричная победа над Спартаком.
    1 забитый (2022), 3 в 1992.
    19 пропущено в 2008, -16 (2007), -12 (1995), -11 (1995) и в (2022).
    Худшая разница -15 в 2008, -11 (2007), -10 (2022)
    /
    Шахтер +Динамо 9 раз играли вместе в одной ЛЧ.
    И только во второй раз стали Одновременно 4-ми.
    2008 год : Динамо 0 (32-е) и Шахтер 6 очков (25й)
    2022 год ; Динамо 1 (30-е) и Шахтер 2 очка (29й).
    Дно пробито...
    Шахтер +Динамо 9 раз играли вместе в одной ЛЧ.
    И только во второй раз стали Одновременно 4-ми.
    2008 год : Динамо 0 (32-е) и Шахтер 6 очков (25й) Общая разница команд -20 (10:30)
    2022 год ; Динамо 1 (30-е) и Шахтер 2 очка (29й). Общая разница команд -20 (3:23).
    3 забитых гола на Двоих в 12 матчах !!!
    Дно пробито...
    А еще Динамо в 1/4 ЛЧ выходило 3 раза и в 1/2 ЛЧ 1 раз. Где там Копанка?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 09.12.2021 01:01
    -1
    Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо подвела удача. А мы заслуживали большего???».
    Роберто де Дзерби: «Шахтер подвела удача. А мы большего и не заслуживали!!!»
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 09.12.2021 00:58
    -1
    А теперь к печальным антирекордам.
    Шахтер в своей истории 16 раз играл в ЛЧ и только 3 раза становился 4-м в группе.
    Динамо сыграло в 19 ЛЧ (20 групповых этапов) и 10 раз оставалось 4-м . Так что им не привыкать.
    /
    Худшие результаты Шахтера в истории ЛЧ:
    2022 год: 2 очка (2ничьи) , впервые в истории, за 16 лет, ни разу не победили в группе. До этого минимумом было 3 очка (победа над Мальме в 2016 , с выходом по личной разнице в ЛЕ).
    Один раз было 5 очков, а так менее 6 не набирали.
    2 забитых (2022) . Ранее меньше 5 не забивали.
    12 пропущено (2022), но раньше было -14 ( 2016), -16 ( 2019), -13 ( 2020), -12 ( 2021).
    Антирекорд по разнице -10 (2022)
    Перед началом сезона 2008/09 у Шахтера рейтинг был 49,000+ , после победы в КУЕФА стал 74,000+.
    И только в этом году стал меньше , а именно 71,000+. Но пока 19м останется.
    /
    Худшие результаты Динамо в ЛЧ:
    0 очков (2008), 1 очко (2022), 2 очка (2007), 3 очка (1995), но фееричная победа над Спартаком.
    1 забитый (2022), 3 в 1992.
    19 пропущено в 2008, -16 (2007), -12 (1995), -11 (1995) и в (2022).
    Худшая разница -15 в 2008, -11 (2007), -10 (2022)
    /
    Шахтер +Динамо 9 раз играли вместе в одной ЛЧ.
    И только во второй раз стали Одновременно 4-ми.
    2008 год : Динамо 0 (32-е) и Шахтер 6 очков (25й)
    2022 год ; Динамо 1 (30-е) и Шахтер 2 очка (29й).
    Дно пробито...
    Шахтер +Динамо 9 раз играли вместе в одной ЛЧ.
    И только во второй раз стали Одновременно 4-ми.
    2008 год : Динамо 0 (32-е) и Шахтер 6 очков (25й) Общая разница команд -20 (10:30)
    2022 год ; Динамо 1 (30-е) и Шахтер 2 очка (29й). Общая разница команд -20 (3:23).
    3 забитых гола на Двоих в 12 матчах !!!
    Дно пробито...
    Ссылка
    avtv5555
    avtv5555, 09.12.2021 00:56
    -1
    Петр Яновский, 09.12.2021 00:46
    Никакая Барселона на 2 головы выше этого Интера, а Бенфика - на 3 головы Шерифа. Бавария конечно намного сильнее Реала. Какие соперники еще нужны чтобы занимать 3 место в группе?
    Продолжу твои умозаключения и на 4 головы выше Реала(они же проиграли Шерифу) Обе наши команды в этой ЛЧ - гавно.
    Ссылка
    avtv5555
    avtv5555, 09.12.2021 00:53
    -1
    Петр Яновский, 09.12.2021 00:44
    А что вас слушать. Вы даже Шерифу летите. Или с Бенфикой больше 1 очка б набрали? И кто-то идиллию видит в 0-2 Шерифу, 0-5 Реалу и 0-2 Интеру
    Странные вы какие то болельщики Динамо. Я не болельщик Шахтера, а у вас все кто критикует Динамо - ржавые. Ну наслаждайтесь своей игрой, а в лигу чемпионов с таким средненьким составом попадете не скоро.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 09.12.2021 00:46
    -1
    avtv5555, 09.12.2021 00:43
    А каких еще соперников нужно?. 3 команда Португалии, никакая Барселона, испанский середняк. У кого могли выиграть динамовцы? Разе что у Бешикташа и Мальме, ну тогда нужно в лигу Европы, а то и в лигу конференций.
    Никакая Барселона на 2 головы выше этого Интера, а Бенфика - на 3 головы Шерифа. Бавария конечно намного сильнее Реала. Какие соперники еще нужны чтобы занимать 3 место в группе?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 09.12.2021 00:44
    -1
    avtv5555, 09.12.2021 00:39
    А послушав Луческу и некоторых динамовских болельщиков,все хорошо. Играли хорошо, со всеми на равных(ну кроме матча в Мюнхене) имели много моментов, но не повезло. Ну и судьи негодяи разумеется. Сплошная идиллия.
    А что вас слушать. Вы даже Шерифу летите. Или с Бенфикой больше 1 очка б набрали? И кто-то идиллию видит в 0-2 Шерифу, 0-5 Реалу и 0-2 Интеру
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 09.12.2021 00:43
    -1
    Ну почему всё плёхо?? Прогресс за 14-ть зим на лицо
    Ссылка
    avtv5555
    avtv5555, 09.12.2021 00:43 (изменен)
    -1
    Bibenco, 09.12.2021 00:34
    Надо же и соперников брать в рассчёт. Автору это в голову не приходило?
    А каких еще соперников нужно?. 3 команда Португалии, никакая Барселона, испанский середняк. У кого могли выиграть динамовцы? Разе что у Бешикташа и Мальме, ну тогда нужно в лигу Европы, а то и в лигу конференций.
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 09.12.2021 00:35
    -1
    О очок в сезоні 07/08, та хоть 4 забили...А в цьому сезоні-що це? Гидко і бридко....
    Ссылка
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