Все плохо. Динамо завершило группу ЛЧ с 1 очком. Меньше было лишь раз

«Динамо» завершило групповой этап Лиги чемпионов 2021/22 с одним набранным очком. Киевляне в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» проиграли 5 раз и один раз сыграли вничью.

В 1-м туре команда Мирчи Луческу набрала пункт за ничью 0:0 с «Бенфикой».

За свою история выступлений в Лиге чемпионов хуже было лишь один раз. В сезоне 2007/08 «Динамо» в группе c МЮ, «Ромой» и «Спортингом» финишировало без набранных очков.

Сезон 2007/08

Сезон 2021/22