Все плохо. Динамо завершило группу ЛЧ с 1 очком. Меньше было лишь раз

«Динамо» завершило групповой этап Лиги чемпионов 2021/22 с одним набранным очком. Киевляне в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» проиграли 5 раз и один раз сыграли вничью.
В 1-м туре команда Мирчи Луческу набрала пункт за ничью 0:0 с «Бенфикой».
За свою история выступлений в Лиге чемпионов хуже было лишь один раз. В сезоне 2007/08 «Динамо» в группе c МЮ, «Ромой» и «Спортингом» финишировало без набранных очков.
Сезон 2007/08
Сезон 2021/22
Источник — Sport.ua
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Шахтер в своей истории 16 раз играл в ЛЧ и только 3 раза становился 4-м в группе.
Динамо сыграло в 19 ЛЧ (20 групповых этапов) и 10 раз оставалось 4-м . Так что им не привыкать.
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Худшие результаты Шахтера в истории ЛЧ:
2022 год: 2 очка (2ничьи) , впервые в истории, за 16 лет, ни разу не победили в группе. До этого минимумом было 3 очка (победа над Мальме в 2016 , с выходом по личной разнице в ЛЕ).
Один раз было 5 очков, а так менее 6 не набирали.
2 забитых (2022) . Ранее меньше 5 не забивали.
12 пропущено (2022), но раньше было -14 ( 2016), -16 ( 2019), -13 ( 2020), -12 ( 2021).
Антирекорд по разнице -10 (2022)
Перед началом сезона 2008/09 у Шахтера рейтинг был 49,000+ , после победы в КУЕФА стал 74,000+.
И только в этом году стал меньше , а именно 71,000+. Но пока 19м останется.
/
Худшие результаты Динамо в ЛЧ:
0 очков (2008), 1 очко (2022), 2 очка (2007), 3 очка (1995), но фееричная победа над Спартаком.
1 забитый (2022), 3 в 1992.
19 пропущено в 2008, -16 (2007), -12 (1995), -11 (1995) и в (2022).
Худшая разница -15 в 2008, -11 (2007), -10 (2022)
/
Шахтер +Динамо 9 раз играли вместе в одной ЛЧ.
И только во второй раз стали Одновременно 4-ми.
2008 год : Динамо 0 (32-е) и Шахтер 6 очков (25й)
2022 год ; Динамо 1 (30-е) и Шахтер 2 очка (29й).
Дно пробито...
Шахтер +Динамо 9 раз играли вместе в одной ЛЧ.
И только во второй раз стали Одновременно 4-ми.
2008 год : Динамо 0 (32-е) и Шахтер 6 очков (25й) Общая разница команд -20 (10:30)
2022 год ; Динамо 1 (30-е) и Шахтер 2 очка (29й). Общая разница команд -20 (3:23).
3 забитых гола на Двоих в 12 матчах !!!
Дно пробито...
Роберто де Дзерби: «Шахтер подвела удача. А мы большего и не заслуживали!!!»
Шахтер в своей истории 16 раз играл в ЛЧ и только 3 раза становился 4-м в группе.
Динамо сыграло в 19 ЛЧ (20 групповых этапов) и 10 раз оставалось 4-м . Так что им не привыкать.
/
Худшие результаты Шахтера в истории ЛЧ:
2022 год: 2 очка (2ничьи) , впервые в истории, за 16 лет, ни разу не победили в группе. До этого минимумом было 3 очка (победа над Мальме в 2016 , с выходом по личной разнице в ЛЕ).
Один раз было 5 очков, а так менее 6 не набирали.
2 забитых (2022) . Ранее меньше 5 не забивали.
12 пропущено (2022), но раньше было -14 ( 2016), -16 ( 2019), -13 ( 2020), -12 ( 2021).
Антирекорд по разнице -10 (2022)
Перед началом сезона 2008/09 у Шахтера рейтинг был 49,000+ , после победы в КУЕФА стал 74,000+.
И только в этом году стал меньше , а именно 71,000+. Но пока 19м останется.
/
Худшие результаты Динамо в ЛЧ:
0 очков (2008), 1 очко (2022), 2 очка (2007), 3 очка (1995), но фееричная победа над Спартаком.
1 забитый (2022), 3 в 1992.
19 пропущено в 2008, -16 (2007), -12 (1995), -11 (1995) и в (2022).
Худшая разница -15 в 2008, -11 (2007), -10 (2022)
/
Шахтер +Динамо 9 раз играли вместе в одной ЛЧ.
И только во второй раз стали Одновременно 4-ми.
2008 год : Динамо 0 (32-е) и Шахтер 6 очков (25й)
2022 год ; Динамо 1 (30-е) и Шахтер 2 очка (29й).
Дно пробито...
Шахтер +Динамо 9 раз играли вместе в одной ЛЧ.
И только во второй раз стали Одновременно 4-ми.
2008 год : Динамо 0 (32-е) и Шахтер 6 очков (25й) Общая разница команд -20 (10:30)
2022 год ; Динамо 1 (30-е) и Шахтер 2 очка (29й). Общая разница команд -20 (3:23).
3 забитых гола на Двоих в 12 матчах !!!
Дно пробито...
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