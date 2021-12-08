Не только Мудрик. Петраков внес в список сборной еще двух игроков молодежки

Стало известно, что в расширенный список сборной Украины из 36 игроков вошли вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин и защитник «Динамо» Александр Сирота.
Ранее тренер Александр Петраков подтвердил, что в списке есть хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик. Полный список не опубликован.
УАФ пришлось заранее составлять список игроков, чтобы успеть оформить визы в Шотландию, где 24 марта Украина сыграет в рамках поединка плей-офф отбора ЧМ-2022.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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