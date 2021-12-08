Не только Мудрик. Петраков внес в список сборной еще двух игроков молодежки

Трубин и Сирота вошли в расширенный список сборной на Шотландию

  • 08.12.2021 23:11
  • 1164 просмотра
  • 0 комментариев
Не только Мудрик. Петраков внес в список сборной еще двух игроков молодежки
© uaf.ua

Стало известно, что в расширенный список сборной Украины из 36 игроков вошли вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин и защитник «Динамо» Александр Сирота.

Ранее тренер Александр Петраков подтвердил, что в списке есть хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик. Полный список не опубликован.

УАФ пришлось заранее составлять список игроков, чтобы успеть оформить визы в Шотландию, где 24 марта Украина сыграет в рамках поединка плей-офф отбора ЧМ-2022.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности