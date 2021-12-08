ВИДЕО. Бенфика рвет. Яремчук и Жилберто забили Динамо в первом тайме

8 декабря в Португалии проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Бенфика» и «Динамо».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Бенфика» побеждает киевлян. Роман Яремчук и Жилберто забили в первом тайме.
Киевляне упустили свой шанс, когда Виктор Цыганков не попал в пустые ворота.
ГОЛ! 1:0. Роман Яремчук, 16 мин.
ГОЛ! 2:0. Жилберто, 22 мин.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.