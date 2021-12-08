ВИДЕО. Бенфика рвет. Яремчук и Жилберто забили Динамо в первом тайме

Киевляне упустили свой шанс, когда Виктор Цыганков не попал в пустые ворота

  • 08.12.2021 22:32
  • 5096 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Бенфика рвет. Яремчук и Жилберто забили Динамо в первом тайме
© УЕФА

8 декабря в Португалии проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Бенфика» и «Динамо».

«Бенфика» побеждает киевлян. Роман Яремчук и Жилберто забили в первом тайме.

Киевляне упустили свой шанс, когда Виктор Цыганков не попал в пустые ворота.

ГОЛ! 1:0. Роман Яремчук, 16 мин.

ГОЛ! 2:0. Жилберто, 22 мин.

Источник — Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    rasta13
    online
    rasta13, 08.12.2021 23:04
    +2
    Рад за Яремчука и огарчен за Динамо.
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    Едуард Корнелюк
    online
    Едуард Корнелюк, 08.12.2021 22:59
    +1
    Гра Динамо це якийсь жах.Шкода Луческу.З цим поколінням нічого не доб'ється.Навіть боротьбу програють.Суркіс як не вкладатиме грошей в клуб,то нихрена не матиме з нього
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    Луганчанин
    Луганчанин, 08.12.2021 22:54
    +1
    Киевляне упустили свой шанс, когда Виктор Цыганков не попал в пустые ворота...... Начало матча 3-я минута. Яремчук бьет, Бущан парирует, добивание в пустые ворота - мимо.
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    Едуард Корнелюк
    online
    Едуард Корнелюк, 08.12.2021 23:03
    0
    Шапаранко,Буяльський,Циганков де ваші індивідуальність.По разу пройшли один в один і все.Дуже не грамотно по футбольному зіграли.Такому вчать в дитячих академіях.
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